Na França

Sebastião Salgado é homenageado em abertura de exposição do filho

Um dia após a morte do fotógrafo brasileiro, evento foi marcado pela emoção da família e de amigos

REIMS, FRANÇA - "Ele está vendo, de onde está. Eu sou um ser de fé, e ele está aqui". Amigo de Sebastião Salgado, o empresário francês Pierre-Emmanuel Taittinger tem certeza de que o fotógrafo brasileiro, que morreu na sexta-feira (23) em Paris, estava presente em espírito na inauguração da exposição de desenhos e vitrais do filho Rodrigo. O evento ocorreu neste sábado (24), na igreja dessacralizada do Sagrado Coração, em Reims, na França.>

A cremação do corpo de Salgado está prevista para a próxima sexta-feira (30) no cemitério Père-Lachaise, em Paris. As cinzas serão enviadas para Aimorés (MG), onde ele mantinha com a mulher, Lélia, o Instituto Terra, de preservação ambiental.>