Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chegou ao fim

Rafael Cardoso e Vivian Linhares terminam relacionamento

O casal iniciou o relacionamento em janeiro deste ano, um mês após o fim do casamento do ator com Mariana Bridi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2023 às 12:11

Rafael Cardoso e Vivian Linhares assumem romance após stories com beijo
Rafael Cardoso e Vivian Linhares assumem romance após stories com beijo, em janeiro deste ano Crédito: Instagram/@vivianlinhares_
O relacionamento do ator Rafael Cardoso com a modelo e atriz Vivian Linhares chegou ao fim. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Segundo a matéria, o ator já teria contado aos amigos sobre a separação.
Rafael e Vivian confirmaram o relacionamento em janeiro deste ano, ao publicarem um vídeo, nos stories do Instagram, em que se beijam. A aparição foi feita um mês após o fim do casamento do ator com Mariana Bridi — os dois ficaram juntos por 15 anos e têm dois filhos. 
Durante o relacionamento, os dois apareciam frequentemente juntos nas redes sociais. Em fevereiro, Rafael e Vivian curtiram o Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês da Sapucaí. Quando o ator ficou hospitalizado por conta de uma celulite infecciosa, Vivian ficou ao lado dele no hospital.

Veja Também

Anitta cumpre promessa e leva Lexa para viagem de aniversário

Gil do Vigor e Juliette trocam declarações após reencontro;

Ingrid Guimarães revela que caiu em golpe de ingresso da banda Coldplay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados