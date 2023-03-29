Rafael Cardoso e Vivian Linhares terminam relacionamento

O relacionamento do ator Rafael Cardoso com a modelo e atriz Vivian Linhares chegou ao fim. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. Segundo a matéria, o ator já teria contado aos amigos sobre a separação.
Rafael e Vivian confirmaram o relacionamento em janeiro deste ano, ao publicarem um vídeo, nos stories do Instagram, em que se beijam. A aparição foi feita um mês após o fim do casamento do ator com Mariana Bridi — os dois ficaram juntos por 15 anos e têm dois filhos.
Durante o relacionamento, os dois apareciam frequentemente juntos nas redes sociais. Em fevereiro, Rafael e Vivian curtiram o Carnaval do Rio de Janeiro na Marquês da Sapucaí. Quando o ator ficou hospitalizado por conta de uma celulite infecciosa, Vivian ficou ao lado dele no hospital.