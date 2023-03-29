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Ingresso já utilizado

Ingrid Guimarães revela que caiu em golpe de ingresso da banda Coldplay

As entradas foram adquiridas por um site de revenda de ingressos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2023 às 09:57

A atriz Ingrid Guimaraes após estreia de
Ingrid Guimarães revela que caiu em golpe de ingresso da banda Coldplay Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Ingrid Guimarães divulgou na segunda-feira, 27, que caiu em um golpe quando comprou o ingresso para o show da banda britânica Coldplay. Na hora do show, ao passar o QRcode do ingresso, ela foi avisada que o ingresso já havia sido utilizado por outra pessoa. Ingrid adquiriu as entradas em um site de repasse de ingressos.
A atriz precisou comprar um novo ingresso para poder curtir o show ao lado da filha. Após o alvoroço, ambas conseguiram assistir ao show, mas a atriz utilizou as redes sociais para alertar seus seguidores.
"Comprei meu ingresso e quando cheguei na hora o meu já tinha sido usado por uma outra pessoa. Descobri que as pessoas fazem isso. Pegam o QRcode e vendem o mesmo ingresso para várias pessoas. Ou seja, na hora H você não entra. Tive que comprar um outro ingresso", explicou ela.
Ela explicou que outras pessoas também caíram no golpe e que estavam chorando na porta. "As pessoas chorando, desesperadas, não tinha mais ingresso pra comprar. Pessoas que ficaram meses se programando para esse show e não conseguiram. Infelizmente ainda tem gente no mundo que usa de má fé de um show, de um sonho de alguém para ganhar dinheiro. Fiquem ligados", disse.

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