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Beijinho nos stories

Rafael Cardoso e Vivian Linhares assumem romance após publicação com beijo

Ator apareceu em jantar de domingo com a família da influenciadora; ele e Mariana Bridi se separaram em dezembro após 15 anos de casamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 09:55

Rafael Cardoso e Vivian Linhares assumem romance após stories com beijo
Rafael Cardoso e Vivian Linhares assumem romance após stories com beijo Crédito: Instagram/@vivianlinhares_
O ator Rafael Cardoso e a influenciadora Vivian Linhares confirmaram um novo romance após publicarem um vídeo se beijando nas redes sociais. Rafael apareceu nos stories do Instagram de Vivian, que havia sido hackeada, e comemorou a recuperação do perfil.
Anteriormente, o ator já havia publicado uma foto durante uma reunião com a família da influenciadora. No domingo, 29, Rafael compartilhou o registro e chamou André Linhares, irmão de Vivian, de “cunha”.
A influencer ainda compartilhou um vídeo de um jantar feito por Rafael no mesmo dia. No registro, a família dela aparece se servindo de cinco pratos feitos pelo artista. “Era para ser um simples jantar de domingo, mas o Rafael não sabe brincar”, escreveu na legenda.
A confirmação vem dois meses após a separação do ator de Mariana Bridi. Os dois foram casados por 15 anos, mas anunciaram o divórcio em dezembro. Eles são pais de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4.

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