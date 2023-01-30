Rafael Cardoso e Vivian Linhares assumem romance após publicação com beijo

O ator Rafael Cardoso e a influenciadora Vivian Linhares confirmaram um novo romance após publicarem um vídeo se beijando nas redes sociais. Rafael apareceu nos stories do Instagram de Vivian, que havia sido hackeada, e comemorou a recuperação do perfil.
Anteriormente, o ator já havia publicado uma foto durante uma reunião com a família da influenciadora. No domingo, 29, Rafael compartilhou o registro e chamou André Linhares, irmão de Vivian, de “cunha”.
A influencer ainda compartilhou um vídeo de um jantar feito por Rafael no mesmo dia. No registro, a família dela aparece se servindo de cinco pratos feitos pelo artista. “Era para ser um simples jantar de domingo, mas o Rafael não sabe brincar”, escreveu na legenda.
A confirmação vem dois meses após a separação do ator de Mariana Bridi. Os dois foram casados por 15 anos, mas anunciaram o divórcio em dezembro. Eles são pais de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4.