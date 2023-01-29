Simone Mendes lança EP "Cintilante": "Vou mexer com o coração do povo"

Novo EP de Simone Mendes reúne quatro faixas: "Erro Gostoso", “Dois Fugitivos”, “Arruma a Mala” e “Amnésia do Beijo”. Crédito: Alisson Demetrio

Quem é fã de Simone Mendes sabe bem que quando algo é "cintilante" é porque ela está se referindo a algo bom, alto astral. E é justamente essa energia que ela buscou reunir no seu novo trabalho, batizado com uma palavra do vocabulário "simonês". Seu novo EP, "Cintilante" marca o anúncio da carreira solo da musa sertaneja e reúne quatro faixas escolhidas a dedo para esta nova fase.

Gravado em 14 de dezembro de 2022, na Villa Mandacaru, nem Itu/SP, o EP conta com as composições "Erro Gostoso", "Dois Fugitivos", "Arruma a Mala" e "Amnésia do Beijo", que serão lançadas uma de cada vez, as quintas-feiras, até 16 de fevereiro.

"Procurando algo para o meu novo trabalho, uma palavra que definisse, dentro das músicas que gravei não tinha nenhuma. E aí, peguei do meu vocabulário do dia a dia essa palavra que adoro, que traz esse significado. Cintilante, brilha, luz, alegria. É confirmando algo que é muito bom. Eu acho que tem tudo a ver comigo", compartilhou a ex-coleguinha, em coletiva de imprensa para divulgar o novo trabalho.

A sertaneja define a nova fase como um momento para se redescobrir, se testar e mostrar sua paixão pela música. Para ajudar, ela conta com parte da equipe da eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, e com o produtor Eduardo Pepato, que assina trabalhos de artistas como Gusttavo Lima e Henrique & Juliano, além de mais dois back vocals para compor o time.

Com os novos planos, Simone promete trazer muito sertanejo para o seu repertório, com músicas para todo mundo. "Levar a minha verdade nas músicas, trazer o sertanejo de volta para meu repertório. Então trouxe músicas com cada letra e história que o público super vai se identificar", contou.

A novidade é algo que o novo produtor propôs: agora, a sertaneja cantará alguns tons mais baixo. "Para quem não sabe, sempre cantei muito alto, o tom de música lá em cima. E aí, o Eduardo baixou os tons das minhas músicas. Então, venho cantando numa outra região. Claro que é uma região que eu me sinto confortável, que a minha voz continue brilhando", explicou.

Mas, nada que os fãs precisam se preocupar! Toda a preparação da cantora para o lançamento desta nova fase envolveu pequenos ajustes para que o público continue se identificando, mas agora reconheça seu trabalho solo. "Esse é o trabalho com a minha cara, com certeza. Do meu jeito, é um trabalho simples, bonito, alegre, que vai mexer com o coração do povo", destacou.