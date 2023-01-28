Filhos o reaproximam Emílio Dantas de seu pai, com quem rompeu por causa de política

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas são pais dos gêmeos Roque e Raul Crédito: Sergio Zalis/Globo

Emílio Dantas, 40, muda até o tom da voz quando fala dos gêmeos Roque e Raul, de um ano de idade, frutos de seu relacionamento de quase oito anos com a atriz Fabiula Nascimento. "Eles me trouxeram leveza. Me sinto bem mais calmo, o nível de ansiedade diminuiu. Meus filhos me fizeram sair de uma quase depressão em que perdi 12 quilos por conta da pandemia e também desse governo", diz.

Foi "este governo", aliás, que fez com que Emílio e o pai, também Emílio, cortassem relações. "Fiquei os últimos quatro anos [tempo em que o país esteve a gestão de Jair Bolsonaro] sem falar direito com o meu pai. A política nos afastou. Sofri quatro anos porque sempre tive muita gratidão por ele e nós perdemos afinidades, um elo importante e construído por memórias afetivas, que tenho muitas ao lado dele".

Mais uma vez, Roque e Raul interferem positivamente na história de vida de Emílio. "Por conta dos garotos, a gente voltou a conversar sobre vários assuntos e temas. Menos política. Ele evita e não quer falar, mas viver é um ato político. Tenho procurado respeitar e esperar o tempo dele", afirma.

Emílio, que nos últimos anos vinha participando de séries como "Todas as Mulheres do Mundo", "Amor Sorte" e "Sob Pressão", ri das comparações entre Theo, o empresário que interpreta em "Vai na Fé", e Rubinho, de "A Força do Querer". Dois personagens que ele mesmo chama de "canalhas". "Eles são, né? O Rubinho era um cara não tão carismático, mais introspectivo e ambicioso. Acho o Theo mais perigoso [risos]", opina.

Ele também falou sobre o protagonismo dos negros nas novelas. "Acho que demorou, mas é uma conquista, uma vitória", explica. O ator admite que se arrependeu de protagonizar "Segundo Sol", em 2018, justamente por causa do elenco quase exclusivamente branco numa trama que se passa na Bahia.