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Nataly Mega lembra divórcio com Porchat: 'Para mim, em casa, ele dizia que teria filhos'

‘Acreditava estar em um casamento estável, agora sinto que meu sonho acabou um pouco’, disse produtora sobre separação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Março de 2023 às 14:07

Casados desde 2017, Fabio Porchat e Nataly Mega anunciaram o divórcio
Casados desde 2017, Fabio Porchat e Nataly Mega anunciaram o divórcio Crédito: Instagram/@fabioporchat
Nataly Mega falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Fábio Porchat. A produtora revelou nesta segunda-feira, 27, que, apesar de o motivo da separação ser que o humorista não queria ter filhos, para ela, ele dizia que teria, sim, um bebê.
Em entrevista à revista Marie Claire, Nataly comentou ainda sobre as dificuldades que enfrentou com a exposição do divórcio. Ela disse que sua família descobriu o fim do relacionamento através da mídia.
"Acredito que isso [a exposição da separação] tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa, algo que eu não sabia. Então, não tive escolha. Na época, precisei lidar com a opinião de muita gente que não tinha ideia do que acontecia na minha casa", afirmou.
A notícia da separação vazou em janeiro deste ano e, inicialmente, o motivo seria que o humorista não queria filhos. "Quando começamos a namorar, o Fábio sempre falava para as pessoas que não queria ser pai, mas para mim, em casa, ele dizia que teria filhos. Não entendia muito bem, mas ele era bem próximo de crianças", revelou.
"Nós planejamos ter filho no segundo semestre de 2022, um pouco depois da nossa festa de renovação de votos. E estava tudo certo, fomos para consultas, o congelamento de embrião foi feito. Até que, mais perto da data, o Fábio falou: 'Não quero' (...) Foi quando eu disse: 'Mas eu quero'. Ele tinha até ido para uma viagem em Portugal, sozinho, e pensou sobre o assunto. Voltou dizendo que queria. Depois, tudo mudou. Decidimos nos separar e tudo desmoronou muito rápido na minha frente", explicou.

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Nataly explicou que Porchat saiu de casa em dezembro e que seu casamento era tranquilo. Sua maior dificuldade, na verdade, foi enfrentar os julgamentos nas redes sociais: "Começaram a me tachar de maluca, como se agora fosse sair correndo para ter um filho, e não é assim que funciona, nunca foi. Mas não fiquei me defendendo nas redes. Falar o quê? Ele tem assessoria de imprensa, teve esse espaço para falar sobre o término, eu não. De certa forma, nem quis ter".
"Acreditava estar em um casamento estável. Agora que não tenho mais essa pessoa, alguém em que confio e por quem tenho sentimentos, sinto que meu sonho acabou um pouco. E não estou correndo atrás do tempo. Isso nem é uma questão para mim. É sobre estar com alguém que eu amo. E, se acontecer, aconteceu."

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