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Novo amor

A fila andou para Fabio Porchat; saiba quem é a nova namorada do humorista

Também comediante e roteirista, Priscila Castello Branco faz espetáculos de stand up e atuou em novelas e séries da TV aberta e do streaming
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 09:58

Fabio Porchat não passou nem uma semana solteiro. Cinco dias depois de publicar no Instagram um longo e afetuoso texto em que anunciava o fim do casamento de oito anos e a separação amigável com Nataly Mega, o humorista já está com uma nova namorada, a também atriz Priscila Castello Branco.
Priscila Castello Branco está na Antártida com Porchat
Priscila Castello Branco está na Antártida com Porchat Crédito: Reprodução/Instagram
Priscila é comediante conhecida no circuito de espetáculos de stand up de São Paulo e já fez participações em novelas da Globo, como "Deus, Salve o Rei", além de séries: "Suburbanos", "Comediantes em Casa" e "Homens?", esta última estrelada por Fabio na Amazon Prime Video.
Porchat e Priscila se conheceram durante as gravações do reality show "Futuro Ex Porta", do canal Porta dos Fundos, no YouTube, do qual ele é sócio. A competição recebeu mais de sete mil inscrições, e ela foi uma das 10 selecionadas.
Acabou sendo eliminada também. Priscila e Fábio estão juntos em um cruzeiro pela Antártida e "trocam carícias na frente de todos", segundo o site Notícias da TV.

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