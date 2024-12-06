Até famosos

Mulher que se recusou a ceder lugar no avião vira meme: "Diva da janela"

Após a passageira Jennifer Castro se recusar a dar o lugar na janela para uma criança, os internautas não perdoaram e fizeram diversos vídeos
Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 10:56

Famosos repercutem o caso do avião Crédito: Reprodução/Instagram
O caso do avião segue dando o que falar na internet. Após a passageira Jennifer Castro se recusar a dar o lugar na janela para uma criança, os internautas não perdoaram e fizeram diversos vídeos. Incluindo, é claro, alguns famosos. 
O humorista capixaba Renato Albani não perdeu tempo e logo publicou em sua rede social um vídeo sobre o caso. Em tom de ironia e deboche, Albaini fala frases como: "Vê se o piloto não quer dar o lugar para vocês sentarem?". O vídeo já ultrapassou a marca de 3,1 milhões de visualizações, com inúmeros comentários concordando com o humorista. 
Até mesmo a apresentadora do programa Em Movimento, da TV Gazeta, falou sobre o caso. No Instagram, Dani Carla perguntou aos seus seguidores: "Você prefere ter paz ou ter razão?". O debate sobre o assunto se prolongou nos comentários e deu o que falar.  
O caso aconteceu nesta semana. Uma mãe pediu para que a passageira trocasse de assento para que o filho sentasse na janela. Após a recusa, a mãe filmou a situação e constrangeu Jennifer, que permaneceu calada enquanto era filmada e foi acusada de "não ter empatia com as crianças". Na internet, o público em sua maioria defendeu a postura de Jennifer.

CONFIRA ALGUMAS REAÇÕES 

