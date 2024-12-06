Mulher que se negou a trocar de assento em avião ganha mais de 1 milhão de seguidores

Mulher filmou passageira que não quis trocar de lugar com criança. O vídeo foi publicado no TikTok Crédito: Reprodução

Correção Após a publicação desta reportagem, o Fantástico, da TV Globo, ouviu os envolvidos no caso e revelou que a autora do vídeo não foi a mãe, mas outra pessoa que não tem qualquer parentesco com a passageira, tampouco com a criança que estava chorando. Apesar da reviravolta, o entendimento de especialistas é o mesmo: cabe indenização por dano moral e há espaço para condenações por difamação e injúria. O título e o texto foram corrigidos.

Questionada se não iria contar o que teria acontecido durante um voo em uma sequência de fotos recém-compartilhadas de uma viagem ao Rio de Janeiro, ela respondeu que iria se pronunciar. 'Deixa eu me recuperar', avisou.

Conforme o perfil no LinkedIn, Jeniffer é formada em administração pela Faculdade de Nova Serrana, cidade a 124 km de Belo Horizonte, Minas Gerais, e trabalha há três anos como agente de negócios no Bradesco. A briga continua na Justiça. Segundo a advogada da administradora, ela pretende processar as pessoas por trás do vídeo pelos crimes de difamação e injúria.

Como tudo aconteceu

O programa Fantástico, da TV Globo, divulgou no domingo (8) entrevista com as partes envolvidas no caso, inclusive Eluciana Cardoso, autora do vídeo. A mãe da criança, Aline Rizzo, foi muito criticada por pessoas que acreditavam que era dela a autoria da gravação. "Eu não agredi, não xinguei, não filmei. Foi outra passageira", disse.

Segundo Aline, que viajava com mais sete pessoas (incluindo seus três filhos), eles foram os primeiros a embarcar. Enquanto ela acomodava o filho cadeirante, o outro, de 4 anos, seguiu em frente e se sentou ao lado da avó, na janela que a Jeniffer havia comprado.

A criança queria ficar perto da avó, mas acabou saindo com a mãe e sentando no assento da janela do lado oposto, dizendo que queria voltar. Depois que a aeromoça pediu para que todos colocassem o cinto, o filho de Aline começou a chorar e gritar.

Nesse momento, alguns passageiros começaram a comentar sobre a situação, incluindo Eluciana, que decidiu conversar com Jeniffer. Foi neste momento que o vídeo foi gravado. A passageira enviou a gravação para a filha dela, Marianna, de 23 anos, que publicou o vídeo. Ela afirma que tentou esconder o rosto de Jeniffer, mas não conseguiu e só percebeu o erro horas mais tarde, quando o vídeo já tinha viralizado.