“Me fez ser criança de novo”, diz Daniel Vieira, o Menino do Pão, ao participar do Domingão com Huck

Daniel e Dona Marilza no Domingão com Huck Crédito: Reprodução/TV Globo

Quem assistiu ao "Domingão do Huck" neste dia 23 de outubro, pôde conhecer a história de Daniel Vieira, o Menino do Pão, que usa um carrinho de mão para vender os pães que sua mãe produz na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, ao sul do Espírito Santo e que tem o sonho de construir uma padaria em cima de sua casa. E, quem viu até o final a participação do jovem na telinha, assistiu o capixaba realizar o que tanto desejava. Afinal, ganhou uma padaria completa do programa. Abaixo a gente conta um pouco desse rolê com as próprias palavras de Daniel, que conversou com HZ.

A história começa durante a pandemia do Covid-19, quando Daniel completou seus 18 anos, mas não conseguia um emprego. Vendo a situação, sua mãe, Marilza Vieira, o desafiou a vender uns pãezinhos e prontamente o desafio estava aceito. Apesar de só ter R$ 9, isso não foi problema. O jovem comprou leite e trigo, a mãe completou os outros ingredientes e nascia ali o Menino do Pão.

Esse empreendimento deu tão certo, que até matéria no ES1 já foi feita para contar sua história. Nas redes sociais, o Menino do Pão faz muito sucesso, tendo mais de 13 mil seguidores no Instagram e, a cada postagem, chove curtidas e comentários em apoio ao trabalho de Daniel e sua mãe.

O auge de toda essa história de empreendedorismo veio neste último domingo (23/10), quando Daniel e sua mãe foram participar do programa Domingão com Huck. O jovem conta que foi para o Rio de Janeiro a convite da ONG Gastromotiva, que promove transformações sociais através da gastronomia.

“Eu fui para o Rio de Janeiro com a proposta. A gente aceitou a proposta de uma ONG que oferece cursos de culinária. Na história que o Caldeirão criou, ela iria oferecer o curso de culinária na área de panificação e convidou a gente pra ir com tudo pago para o Rio de Janeiro”, conta Daniel.

Apesar do receio de ir para outro estado, o Menino do Pão abraçou aquela oportunidade e voou para o Rio com sua mãe. Ainda a bordo do avião, Daniel conheceu o Rafael, produtor do Domingão, mas este nada falou sobre o que aconteceria no programa, conseguindo despistar bem a proposta.

Já no programa, Luciano Huck se dirige ao Daniel e à dona Marilza para conversar com eles e conhecer sua história. Tudo foi muito bem esquematizado para que ninguém percebesse o que viria a acontecer ali. O apresentador mostra imagens dos dois no aeroporto e sentados no avião, quase como um Big Brother Brasil.

Ao contar a história da família de Daniel, é reproduzido um pequeno filme, destacando desde quando seu pai foi para Cachoeiro ajudar a prima na construção de sua casa, mas ele fez muito mais que isso, construiu uma linda história de amor com Marilza e trazendo para o mundo o Daniel.

O primeiro presente da noite vem com uma amassadeira de pão, uma máquina voltada para produção em escala maior e comercial, que vai substituir o trabalho braçal que dona Marilza tinha. A emoção toma conta do programa, mas isso não foi tudo.

Já caminhando para voltar aos seus lugares, Luciano Huck pede para eles retornarem e a porta principal do estúdio se abre, estando ali uma padaria novinha, completa e com destino a Cachoeiro de Itapemirim, mais precisamente, a casa de Daniel.

Sobre a participação, Daniel conta que ficou surpreso. "Olha cara, eu vou te falar que foi uma experiência única, né? Isso a gente não pode negar. Até agora a gente está meio que sem acreditar sabe? Da ficha caindo. Às vezes, eu me vejo pensando será que é um sonho? Será que eu estou dormindo ainda? Mas realmente aconteceu e a gente está muito assim apreensivo ainda com tudo, nervoso, tudo muito novo, foi tudo muito do nada", inicia.

“Eu falei com alguns primos que essa surpresa me fez ser criança de novo. Eu me senti quando eu tinha sete, oito, nove anos que eu era uma criança muito tímida. Você falava um bom dia comigo não respondia o bom dia por timidez", completa sobre sua participação no dominical.

FUTURO

E o Menino do Pão já tem seus planos para o futuro. “A curto prazo, o plano é montar nossa padaria, entender como administrar um negócio porque vai ser algo novo. Os planos para o futuro é fazer a diferença na nossa comunidade em questão de empreendimento, trazer pra comunidade um empreendimento de centro”.

Um dos focos desse novo empreendimento será na decoração com uma iluminação agradável, procurando atrair os novos clientes não só para sentar e comer ali o seu pão e tomar o café, mas também para que eles possam tirar uma foto do lugar. Outro foco será nas datas comemorativas, trazendo coisas muito temáticas além de uma área para as crianças poderem se divertir.

Além do próprio estabelecimento, Daniel pensa em ajudar a sua comunidade. “A gente quer levar isso pra comunidade, tentar ensinar pra garotada que for trabalhar com a gente, que dá sim para sonhar, que é só ter muita insistência, estudar, não desistir e saber realmente quais são as prioridades. Quais são realmente as suas prioridades? O que você realmente quer pra si? Com o que você realmente deve se preocupar e gastar o seu tempo. A gente vai tentar ensinar isso tudo para aqueles que estiverem interessados”.