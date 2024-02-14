Ilze Scamparini manda recado para capixaba que se inspirou na jornalista

Ilze Scamparini mandou recado para capixaba que se inspirou na jornalista para fantasia Crédito: Reprodução/Globonews e acervo pessoal

“Passando aqui rapidamente pelo nosso terraço romano, com todos esses telhados belíssimos e antiquíssimos da capital italiana, para te dar os parabéns pela fantasia cheia de criatividade, ironia, senso de humor. Tudo aquilo que se torna ainda mais importante no carnaval. Eu queria te agradecer muito pela homenagem. Me diverti muito eu, meus amigos… recebi muitas mensagens aí do Brasil”, disse Ilze ao vivo na Globonews. Assista ao vídeo abaixo.

A produtora audiovisual foi premiada pela criatividade ao se vestir de “Ilze Scamparini nos telhados do carnaval”. Ela recebeu 42,90% dos votos do público em votação no site da Globo. Além de um troféu personalizado, Melina levou R$ 10 mil. Em entrevista para HZ, ela contou que vai trocar a máquina de lavar com o prêmio que recebeu.

Na grande final, Melina desbancou outros dois finalistas: “Fantasia Machado de Assis" e "Fantasia Soldadinhos de Brinquedo".