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Deolane Bezerra recupera carros de luxo apreendidos pela PF: "Deus é justo"

Influenciadora postou uma série de vídeos mostrando os automóveis chegando em sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 15:07

Deolane Bezerra postou o retorno dos seus carros que tinham sido apreendidos
Deolane Bezerra postou o retorno dos seus carros que tinham sido apreendidos Crédito: Instagram/@dra.deolanebezerra
Deolane Bezerra usou as redes sociais, nesta quarta-feira (14),  para mostrar o retorno dos seus carros de luxo que haviam sido apreendidos pela Polícia de São Paulo, por suspeita de lavagem de dinheiro. A ex-peoa de "A Fazenda 2022" (Record TV) gravou o momento que os automóveis chegaram em sua casa.
Através do Instagram, a ex-mulher do MC Kevin fez um registro com a família e os advogados, incluindo a ex-BBB e advogada Adélia Soares. A influenciadora postou diversos vídeos em frente à sua casa e ainda disse que o processo foi arquivado.
"Voltou. Deus é muito justo. Voltou os dois pra garagem, para o local que não era para ter saído nunca. Voltou, processo arquivado", disse Deolane. "Arquivadíssimo, mais do que na hora", completou Solange Bezerra, mãe de Deolane.
"A Justiça foi feita, não só a de Deus, mas a dos homens também", falou Dayanne Bezerra, irmã da ex-peoa. "O bem vence. Chegaram dois prêmios da Fazenda aqui. O povo tá se matando lá, né? Então, chegou aqui", continuou a ex-peoa de maneira irônica.
Na sequência, Deolane agradeceu Adélia Soares, a ex-BBB que faz sua assessoria jurídica e é responsável por conseguir tirar a influenciadora do reality rural. Inclusive, a advogada também conseguiu obter a saída de Pétala de A Fazenda.

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“Cadê meu amor? Doutora Adélia, Luís, Rogério, todos os envolvidos. Essa daqui não me abandona, minha preta. A Justiça foi feita. Ministério Público de São Paulo pediu arquivamento e é isso. É sobre isso”, destacou Deolane Bezerra.
"Cobraram milhões para advogar nesse caso e nós falamos o quê?", perguntou Deolane. "Não íamos pagar jeitinho nenhum porque a justiça tinha que prevalecer", frisou Adélia. "O jeito é nós mesmos. É o certo pelo certo", finalizou a ex-peoa. "E ela tinha certeza que ia ver os carros dela", confessou a advogada.

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