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Rafael Cardoso fala sobre boatos de traição no casamento: 'Ela me perdoou várias vezes'

O ator comentou sobre sua separação com Mariana Bridi no podcast "Papagaio falante"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 13:42

Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam
Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam Crédito: Instagram / @rafaelcardoso9
Rafael Cardoso fez algumas revelações sobre o fim do seu casamento com Mariana Bridi. Durante sua participação no podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator comentou sobre os boatos envolvendo traição enquanto estava casado.
"Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", respondeu Rafael a pergunta de um internauta.
"Não vou também expor ela aqui agora. Já estou f*dido pra car*lho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca", ressaltou.
Nas redes sociais, a notícia da separação repercutiu após sair na imprensa que Rafael declarou que estava "solteirão" em um festival de música na Zona Sul do Rio de Janeiro. Mariana se pronunciou no Instagram confirmando o fim do casamento.
"Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", escreveu Mariana. Durante a entrevista, o artista revelou ainda que eles estão separados há pouco mais de um mês.

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"Fui muito feliz com a minha esposa, com a família que a gente tinha daquele formato. A família só mudou de formato. A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico, que a vida muda. Eu me reconectei com vários amigos. Mas estou tomando esse tempo mais para mim. De respirar e ficar feliz com a minha própria companhia", disse o pai de Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 8.
Ainda sobre o término, Cardoso contou que foi diagnosticado com um cardiomiopatia hipertrófica, uma doença do coração e que, por causa disso, chegou a sofrer uma arritmia. "Eu até sofri, por conta da separação, fiquei nervoso e comecei a ter uma arritmia. Me senti mal, meio com crise de pânico, mas passou", frisou.

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