Rafael Cardoso fala sobre boatos de traição no casamento: 'Ela me perdoou várias vezes'

Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam Crédito: Instagram / @rafaelcardoso9

Rafael Cardoso fez algumas revelações sobre o fim do seu casamento com Mariana Bridi. Durante sua participação no podcast "Papagaio falante", de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator comentou sobre os boatos envolvendo traição enquanto estava casado.

"Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali", respondeu Rafael a pergunta de um internauta.



"Não vou também expor ela aqui agora. Já estou f*dido pra car*lho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca", ressaltou.

"Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", escreveu Mariana. Durante a entrevista, o artista revelou ainda que eles estão separados há pouco mais de um mês.

"Fui muito feliz com a minha esposa, com a família que a gente tinha daquele formato. A família só mudou de formato. A gente sempre foi muito amigo e quero que isso fique. Lógico, que a vida muda. Eu me reconectei com vários amigos. Mas estou tomando esse tempo mais para mim. De respirar e ficar feliz com a minha própria companhia", disse o pai de Valentim, de 4 anos, e Aurora, de 8.