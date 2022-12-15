Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Ellen Degeneres lamenta morte de Stephen 'Twitch' Boss

‘Vou sentir muitas saudades’, lamentou a apresentadora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 13:13

Ellen Degeneres e Stephen ‘Twitch’ Boss
Ellen Degeneres e Stephen ‘Twitch’ Boss Crédito: Instagram/ @theellenshow
A apresentadora Ellen DeGeneres prestou uma homenagem o Stephen "Twitch" Boss na noite quarta-feira, 14. Stephen morreu aos 40 anos após cometer suicídio. Ele foi o DJ, dançarino e produtor-executivo do antigo programa de Ellen.
Nas redes sociais, a apresentadora lamentou a perda: "estou de coração partido. Twitch era puro amor e luz. Ele era minha família e eu o amava de todo o coração. Eu vou sentir falta dele. Por favor, envie seu amor e apoio para Allison e seus lindos filhos", escreveu no Instagram.
A carreira de Stephen começou no reality show The Wade Robson Project, na MTV. Vice-campeão no programa de talentos Star Show, também competiu em So You Think You Can Dance.
Stephen "Twitch" Boss entrou no The Ellen DeGeneres Show em 2014 como DJ convidado. Em 2020, já como fixo, se tornou produtor-executivo do programa. O artista deixa a mulher e três filhos, Weslie, de 14 anos; Maddox, de seis; e Zaia, de três.

Veja Também

Bruce Willis, com patrimônio de R$ 1 bilhão, muda testamento e dará menos dinheiro às filhas

Simony passa por nova internação para tratamento de câncer no intestino

Polícia investiga se Thiago Rodrigues caiu, brigou ou foi  espancado por bandidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados