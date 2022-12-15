Ellen Degeneres lamenta morte de Stephen 'Twitch' Boss

Ellen Degeneres e Stephen ‘Twitch’ Boss Crédito: Instagram/ @theellenshow

A apresentadora Ellen DeGeneres prestou uma homenagem o Stephen "Twitch" Boss na noite quarta-feira, 14. Stephen morreu aos 40 anos após cometer suicídio. Ele foi o DJ, dançarino e produtor-executivo do antigo programa de Ellen.

Nas redes sociais, a apresentadora lamentou a perda: "estou de coração partido. Twitch era puro amor e luz. Ele era minha família e eu o amava de todo o coração. Eu vou sentir falta dele. Por favor, envie seu amor e apoio para Allison e seus lindos filhos", escreveu no Instagram.

A carreira de Stephen começou no reality show The Wade Robson Project, na MTV. Vice-campeão no programa de talentos Star Show, também competiu em So You Think You Can Dance.