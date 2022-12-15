Ellen Degeneres lamenta morte de Stephen 'Twitch' Boss

A apresentadora Ellen DeGeneres prestou uma homenagem o Stephen "Twitch" Boss na noite quarta-feira, 14. Stephen morreu aos 40 anos após cometer suicídio. Ele foi o DJ, dançarino e produtor-executivo do antigo programa de Ellen.
Nas redes sociais, a apresentadora lamentou a perda: "estou de coração partido. Twitch era puro amor e luz. Ele era minha família e eu o amava de todo o coração. Eu vou sentir falta dele. Por favor, envie seu amor e apoio para Allison e seus lindos filhos", escreveu no Instagram.
A carreira de Stephen começou no reality show The Wade Robson Project, na MTV. Vice-campeão no programa de talentos Star Show, também competiu em So You Think You Can Dance.
Stephen "Twitch" Boss entrou no The Ellen DeGeneres Show em 2014 como DJ convidado. Em 2020, já como fixo, se tornou produtor-executivo do programa. O artista deixa a mulher e três filhos, Weslie, de 14 anos; Maddox, de seis; e Zaia, de três.