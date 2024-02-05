Anitta diz que prefere dormir a fazer sexo

Durante o Domingão do Huck, Anitta escolheu dormir, cachorro e novela Crédito: Reprodução/Instagram/@ensaiosanitta

Neste domingo (4), Anitta participou do Domingão com Huck e disse preferir dormir a fazer sexo. Luciano Huck propôs uma brincadeira e fez os convidados escolherem três de dez opções. A lista era composta por café, pizza, vinho, sexo, dormir, chocolate, novela, cachorro, cerveja e Carnaval.

Anitta escolheu dormir, cachorro e novela. Diante da surpresa dos convidados, ela respondeu: "Eu sou uma grande propaganda enganosa".

Diante das respostas dos convidados, Anitta disse que prefere "mil vezes" dormir a transar. "Dormir te dá uma alegria que não tem sexo que te dê. Quantas vezes estava entre um e outro e falei: 'Vou dormir, claro'".