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Anitta diz que prefere dormir a fazer sexo

Durante um quadro no programa Domingão do Huck, a cantora Anitta escolheu dormir, cachorro e novela entre 10 opções
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 14:00

Ensaios da Anitta aconetece neste domingo (28) em Vitória
Durante o Domingão do Huck, Anitta escolheu dormir, cachorro e novela Crédito: Reprodução/Instagram/@ensaiosanitta
Neste domingo (4), Anitta participou do Domingão com Huck e disse preferir dormir a fazer sexo. Luciano Huck propôs uma brincadeira e fez os convidados escolherem três de dez opções. A lista era composta por café, pizza, vinho, sexo, dormir, chocolate, novela, cachorro, cerveja e Carnaval.
Anitta escolheu dormir, cachorro e novela. Diante da surpresa dos convidados, ela respondeu: "Eu sou uma grande propaganda enganosa".
Diante das respostas dos convidados, Anitta disse que prefere "mil vezes" dormir a transar. "Dormir te dá uma alegria que não tem sexo que te dê. Quantas vezes estava entre um e outro e falei: 'Vou dormir, claro'".
A cantora disse ainda que não está namorando. No entanto, afirmou que está "preferindo viver as cosias discretamente" e que isso tem sido "ótimo".

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