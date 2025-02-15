Ilha dos Franceses: um destino de águas transparentes e lendas curiosas no Sul do ES

Ilha dos Franceses, em Uma jóia rara do Espírito Santo. Assim posso definir a, em Itapemirim , a última da série “MaravILHAS”, de HZ. Suas águas de cor verde esmeralda e natureza exuberante - principalmente quando vista do alto - são a combinação perfeita do que podemos chamar cenário paradisíaco.

Antes de mais nada, vale conhecer a principal informação da ilha: a origem do seu nome. A ilha foi batizada assim por causa de uma invasão francesa em 1555, quando serviu como base de apoio para os invasores no litoral capixaba. Inclusive ainda há resquícios desta época, como marcas de balas de canhão.

Ilha dos Franceses se destaca pela exuberância da natureza Crédito: Ramon Porto

LENDAS

Entres as curiosidades, está a Gruta do Judeu. Reza a lenda de que existe uma passagem ‘secreta’ entre uma fenda - localizada na parte traseira da ilha - até o imponente Monte Aghá. Além disso, há um mito de que tesouros poderiam estar escondidos no local. Mas até hoje, ninguém nunca encontrou.

Reza a lenda que há uma passagem secreta entre a Gruta do Judeu até o Monte Aghá Crédito: Ramon Porto

TAMANHO E COMO CHEGAR

Com mais de dois mil metros quadrados, o tamanho da ilha impressiona: são 900 metros de comprimento por 200 metros de largura. A área é preservada e monitorada pela marinha. Além disso, o local conta com um farol em atividade, construído em 1730, com 12 metros de altura.

Farol da Ilha dos Franceses está em atividade até hoje Crédito: Ramon Porto

A Ilha dos Franceses está situada a cerca de 4 km da costa de Itapemirim, no Sul do Estado. Para chegar até lá, há diversas saídas, sendo a mais comum indo pela praia de Itaoca e Itaipava, onde diversas escunas oferecem o passeio. Nesse caso, são cerca de 20 minutos de navegação.

Uma outra forma é contratar um serviço privativo de lancha. Especialista em turismo náutico, Rogério Cardoso, conhecido como Capitão Grilo, atua junto com o filho, Ruan Nolasco, durante o ano inteiro. No Sul do Estado, o foco deles são as ilhas Anchieta e Piúma - a dos Cabritos e a dos Franceses. Para contratar o serviço, é só entrar em contato com o telefone (27) 99833-5447.

As águas transparentes da Ilha dos Franceses parecem um caribe capixaba Crédito: Ramon Porto

Nós oferecemos esse serviço saindo da praia da Areia Preta, em Iriri. No verão tem saída quase todos os dias, mediante agendamento. É uma boa opção de passeio para quem busca mais privacidade, até mesmo por conta do horário que nós vamos na ilha. É bem cedo e não tem muita gente”

Ilha dos Franceses vista do alto impressiona qualquer um Crédito: Ramon Porto

O ACESSO

A primeira informação que você deve saber é que não é permitido entrar na ilha. Então como funciona o passeio? A embarcação para em um banco de areia na lateral da ilha, onde é permitido desembarcar e curtir a água transparente e, por incrível que pareça, de temperatura refrescante. Te garanto que um mergulho ali vai fazer você se sentir no caribe.

Praticantes de canoa havaiana costumam ir até a ilha dos franceses Crédito: Ramon Porto

COBRAS?

Como dito anteriormente, não é permitido desbravar o interior da ilha, mas cá entre nós, talvez você nem queira. Afinal, além de sua relevância histórica, a ilha se destaca por sua biodiversidade peculiar, sendo lar de uma grande quantidade de cobras, o que a torna um ambiente inóspito, mas um ótimo laboratório para pesquisadores.

A Ilha dos Franceses também é conhecida como Ilha das Cobras Crédito: Ramon Porto

Acredita-se que cerca 1,2 mil cobras vivem na Ilha dos Franceses, sendo uma delas exclusiva da ilha e ameaçada de extinção: a Bothrops sazimai. Para encontrar ela, é preciso procurar à noite. Já entre as espécies mais comuns, a Jararaca reina por ali.

UM PARAÍSO PARA CONHECER