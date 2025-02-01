Ilhas Pituã e Itatiaia: por que elas atraem visitantes de todo o Brasil para Vila Velha?

As Ilhas Pituã e Itatiaia, localizadas em Vila Velha, despontam como um dos principais atrativos turísticos do Espírito Santo, oferecendo um verdadeiro refúgio natural para os moradores e visitantes. É justamente lá que o “MaravILHAS”, série de HZ sobre as ilhas do ES, desembarca em seu segundo episódio.
Cercadas pelas águas cristalinas da região e envoltas por vegetação nativa, as ilhas encantam pela beleza cênica e pelo ambiente tranquilo, que as tornam perfeitas para o lazer e o contato direto com a natureza. Mas quanto tempo leva até as ilhas e como faz para chegar? HZ foi atrás dessas respostas.
Frequentemente procuradas por turistas, há alguns anos a comunidade de pesca de Vila Velha enxergou uma oportunidade de fazer turismo. Entre eles, Fábio Junior Borges do Santos, conhecido como Dudu, que atualmente trabalha levando e buscando pessoas das ilhas que ele mesmo chama de “quintal de casa”.
“Como já levava algumas pessoas nas ilhas para pescar, pensei em fazer uma equipe para levar turistas também. Hoje tem sete equipes trabalhando por aqui e são todos pescadores. A gente traz as pessoas nas ilhas, deixa elas para visitação e quando querem voltar, é só ligar que nós buscamos."
Cada barco comporta até quatro pessoas. É possível agendar com o Dudu, através do contato (27) 99979-1035. Também há opção de fazer o passeio na hora, embarcando na curva de Itapuã. O preço pode variar conforme a estação, mas em alta temporada geralmente custa em torno de R$ 35 (com horário a combinar).
As ilhas são populares para passeios de barco, mergulho e pesca esportiva. Além disso, o pôr do sol por ali é um espetáculo à parte, atraindo fotógrafos e amantes da natureza que desejam registrar momentos inesquecíveis. Turistas de todo o Brasil costumam passear todos os anos pelas ilhas - que cá entre nós, viraram um sucesso nas redes sociais.
PRESERVAÇÃO DAS AVES E VIDA MARINHA
Combinando o turismo ecológico e cultural, as Ilhas Pituã e Itatiaia também são constantemente monitoradas por biólogos.
“Como a ilha é um local de parada para aves migratórias, durante um tempo aqui foi um ponto de muitos estudos relacionados a essas aves. Aqui ainda tem a estrutura de uma das casas que foi construída há muito tempo para abrigar os pesquisadores que vinham para a ilha estudar essas espécies”, contou o biólogo João Zanardo.
INTERDIÇÃO
Entre os meses de abril e outubro, a Ilha Itatiaia interrompe os passeios para proteger o ciclo reprodutivo de aves marinhas ameaçadas de extinção, como por exemplo as andorinhas-do-mar. Durante esse período, é proibida qualquer atividade no local, respeitando a Resolução Consema Nº 011/2005. Assim, a ilha consegue preservar um ambiente mais seguro para a reprodução dessas espécies.
“Isso acontece porque a ilha serve de parada para algumas espécies de aves marinhas. Elas costumam ser migratórias, viajam o mundo inteiro. Em determinadas épocas do ano, elas param aqui para fazer a reprodução”, contou João.
A Ilha Pituã, por outro lado, está disponível para visitação ao longo de todo o ano, com passeios realizados por equipes de barqueiros habilitados e treinados para oferecer um atendimento de qualidade aos turistas durante o translado até a ilha. Uma ótima alternativa para quem estiver em Vila Velha neste período.
REGRAS
Não custa lembrar que é proibido deixar qualquer tipo de lixo nas ilhas. Além disso, algumas regras também fazem parte da permanência do local, como por exemplo: não fazer fogo, mesmo com uso de lenha ou carvão trazidos do continente, não cortar, nem danificar por outras formas a vegetação, não acampar, não introduzir plantas ou animais, não levar animais domésticos e não perturbar a fauna residente ou migratória.