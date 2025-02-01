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MaravILHAS

Ilhas Pituã e Itatiaia: por que elas atraem visitantes de todo o Brasil para Vila Velha?

Segundo episódio do MaravILHAS chega às 'queridinhas' de Vila Velha. As ilhas encantam pela beleza cênica e águas cristalinas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 07:00

As Ilhas Pituã e Itatiaia, localizadas em Vila Velha, despontam como um dos principais atrativos turísticos do Espírito Santo, oferecendo um verdadeiro refúgio natural para os moradores e visitantes. É justamente lá que o “MaravILHAS”, série de HZ sobre as ilhas do ES, desembarca em seu segundo episódio.
Cercadas pelas águas cristalinas da região e envoltas por vegetação nativa, as ilhas encantam pela beleza cênica e pelo ambiente tranquilo, que as tornam perfeitas para o lazer e o contato direto com a natureza. Mas quanto tempo leva até as ilhas e como faz para chegar? HZ foi atrás dessas respostas.
Frequentemente procuradas por turistas, há alguns anos a comunidade de pesca de Vila Velha enxergou uma oportunidade de fazer turismo. Entre eles, Fábio Junior Borges do Santos, conhecido como Dudu, que atualmente trabalha levando e buscando pessoas das ilhas que ele mesmo chama de “quintal de casa”.
Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil
Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil Crédito: Ramon Porto
“Como já levava algumas pessoas nas ilhas para pescar, pensei em fazer uma equipe para levar turistas também. Hoje tem sete equipes trabalhando por aqui e são todos pescadores. A gente traz as pessoas nas ilhas, deixa elas para visitação e quando querem voltar, é só ligar que nós buscamos."
Cada barco comporta até quatro pessoas. É possível agendar com o Dudu, através do contato (27) 99979-1035. Também há opção de fazer o passeio na hora, embarcando na curva de Itapuã. O preço pode variar conforme a estação, mas em alta temporada geralmente custa em torno de R$ 35 (com horário a combinar).
Dudu é um dos pescadores de Itapuã que faz o trajeto nas ilhas
Dudu é um dos pescadores de Itapuã que faz o trajeto nas ilhas Crédito: Felipe Khoury
As ilhas são populares para passeios de barco, mergulho e pesca esportiva. Além disso, o pôr do sol por ali é um espetáculo à parte, atraindo fotógrafos e amantes da natureza que desejam registrar momentos inesquecíveis. Turistas de todo o Brasil costumam passear todos os anos pelas ilhas - que cá entre nós, viraram um sucesso nas redes sociais.

PRESERVAÇÃO DAS AVES E VIDA MARINHA

Combinando o turismo ecológico e cultural, as Ilhas Pituã e Itatiaia também são constantemente monitoradas por biólogos.
“Como a ilha é um local de parada para aves migratórias, durante um tempo aqui foi um ponto de muitos estudos relacionados a essas aves. Aqui ainda tem a estrutura de uma das casas que foi construída há muito tempo para abrigar os pesquisadores que vinham para a ilha estudar essas espécies”, contou o biólogo João Zanardo.
Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil
Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil Crédito: Felipe Khoury

INTERDIÇÃO

Entre os meses de abril e outubro, a Ilha Itatiaia interrompe os passeios para proteger o ciclo reprodutivo de aves marinhas ameaçadas de extinção, como por exemplo as andorinhas-do-mar. Durante esse período, é proibida qualquer atividade no local, respeitando a Resolução Consema Nº 011/2005. Assim, a ilha consegue preservar um ambiente mais seguro para a reprodução dessas espécies.
“Isso acontece porque a ilha serve de parada para algumas espécies de aves marinhas. Elas costumam ser migratórias, viajam o mundo inteiro. Em determinadas épocas do ano, elas param aqui para fazer a reprodução”, contou João.
Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil
Ilhas Pituã e Itatiaia chamam atenção de turistas de todo Brasil Crédito: Ramon Porto
A Ilha Pituã, por outro lado, está disponível para visitação ao longo de todo o ano, com passeios realizados por equipes de barqueiros habilitados e treinados para oferecer um atendimento de qualidade aos turistas durante o translado até a ilha. Uma ótima alternativa para quem estiver em Vila Velha neste período.

REGRAS

Não custa lembrar que é proibido deixar qualquer tipo de lixo nas ilhas. Além disso, algumas regras também fazem parte da permanência do local, como por exemplo: não fazer fogo, mesmo com uso de lenha ou carvão trazidos do continente, não cortar, nem danificar por outras formas a vegetação, não acampar, não introduzir plantas ou animais, não levar animais domésticos e não perturbar a fauna residente ou migratória.

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