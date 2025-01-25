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MaravILHAS

Ilha dos Cabritos: um paraíso escondido no litoral Sul do Espírito Santo

HZ inicia nova série de reportagens sobre as ilhas do estado. E o nosso primeiro destino promete curiosidades e belezas de tirar o fôlego
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 07:10

A partir deste sábado (25), HZ começa uma nova série de reportagens pelas ilhas do Espírito Santo, chamada “MaravILHAS”. Vamos circular de Norte a Sul, mostrando o que existe nesses pedacinhos de terra firme nas águas capixabas. E hoje, nosso primeiro destino fica localizado em Piúma, a cerca de 93 km de Vitória: a Ilha dos Cabritos.
Esse é um destino paradisíaco que atrai turistas em busca de tranquilidade, belezas naturais e experiências únicas. Para chegar à ilha, é necessário embarcar na Ilha do Gambá, de onde saem barcos para o trajeto de aproximadamente 15 minutos. Um dos operadores mais conhecidos na região é o pessoal do Capitão Grilo, que oferece passeios pela área.
Ilha dos Cabritos é um paraíso localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo
Ilha dos Cabritos é um paraíso localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Segundo Ruan Nolasco, responsável pela operação, um dos seus objetivos é trazer uma integração para os balneários e municípios litorâneos do Sul do Estado. “O nosso trabalho começou em Anchieta em 2017 para 2018. E essa relação de Anchieta e Piúma é muito forte, desde então estamos nessa luta de unificar e integrar esses balneários e municípios daqui para mostrar que o turismo é muito rico”.

A HISTÓRIA DO NOME DA ILHA

O nome da ilha remonta à década de 1960, quando um tenente aposentado decidiu morar no local e criar cabritos. A ideia, dizem, era garantir alimento para marinheiros em caso de naufrágio. Contudo, os animais começaram a afetar a vegetação nativa, o que levou a Marinha a obrigá-lo a retirar os cabritos sob pena de multa. Hoje, a ilha está livre de criações, mas guarda essa história curiosa em seu passado.
As águas cristalinas da Ilha dos Cabritos impressionam
As águas cristalinas da Ilha dos Cabritos impressionam Crédito: Fernando Madeira

GASTRONOMIA E EXPERIÊNCIAS

Atualmente, a Ilha dos Cabritos abriga apenas um restaurante que oferece um cardápio variado, com destaque para os frutos do mar. Uma moqueca para quatro pessoas custa R$ 250, enquanto porções de carne, frango ou peixe saem por R$ 150. 
Moqueca é servida por R$ 250 para 4 pessoas
Moqueca é servida por R$ 250 para 4 pessoas Crédito: Fernando Madeira
Além disso, o local é palco de uma experiência singular proporcionada por Nelson Xavier e Silva, que decidiu iniciar uma criação de ostras após se aposentar. Seu Nelson oferece um tour onde explica o cultivo, a limpeza e ainda permite que os visitantes degustem as ostras. O passeio deve ser agendado com antecedência através do Capitão Grilo.
“Depois que eu me aposentei, decidi fazer o cultivo de ostras para não ficar com o tempo ocioso. Também sabia que existia um mercado aqui no Espírito Santo, por isso vi uma oportunidade de ter uma fonte de renda extra. Sempre gostei de ostras, é um animal muito saboroso”, destaca seu Nelson.
Seu Nelson cria ostras na Ilha dos Cabritos
Seu Nelson cria ostras na Ilha dos Cabritos Crédito: Fernando Madeira

ATIVIDADES E BELEZAS NATURAIS

A praia da ilha é um verdadeiro convite ao descanso, com águas cristalinas e um cenário deslumbrante. Para os mais aventureiros, há uma trilha que atravessa a ilha e leva até o outro lado. Apesar de curta - cerca de cinco minutos -, a trilha exige um pouco de preparo, já que é necessário usar uma corda para subir em alguns trechos. É uma experiência que vale a pena para quem deseja explorar mais o local.
Ilha dos Cabritos tem trilhas, água cristalina e natureza exuberante
Ilha dos Cabritos tem trilhas, água cristalina e natureza exuberante Crédito: Fernando Madeira

UM PASSEIO INESQUECÍVEL

A Ilha dos Cabritos é muito mais do que um simples destino. Entre sua rica história, as belezas naturais e as experiências gastronômicas, ela se torna uma visita imperdível para quem está no litoral Sul do Espírito Santo. Seja para relaxar na praia, saborear uma autêntica moqueca capixaba ou aprender sobre o cultivo de ostras, a ilha promete encantar a todos os visitantes.
Ilha dos Cabritos é um paraíso localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo
Ilha dos Cabritos é um paraíso localizado em Piúma, no Sul do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

SERVIÇO

  • Ilha dos Cabritos
  • Onde fica: Piúma, sul do Espírito Santo
  • Como chegar:  através de barco, pelo número (27) 99833-5447
  • O que tem: há apenas um restaurante, com funcionamento de segunda a segunda, das 9h às 18h (horário para o período de verão)

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