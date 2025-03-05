Ilha do Gambá é destino turístico encantador em Piúma, no Sul do ES

Um pequeno paraíso localizado em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, a Ilha do Gambá conquista turistas pelas belezas naturais e conexão com a natureza. Entre praias, manguezais e piscinas naturais, a ilha é lar de diversas espécies nativas da Mata Atlântica e destino turístico encantador. O nome não é por acaso: entre tantos animais que vivem no local, os gambás costumavam ser maioria.
Antes da década de 60, o acesso só era possível de barco. Hoje, o local pode ser acessado por meio de uma trilha que liga a orla da cidade com a Ilha do Gambá, onde é possível caminhar ou pedalar passando por uma pequena estrada entre as árvores. No final do caminho, ainda dá para tirar uma foto no mirante com direito a vista de tirar o fôlego!
O servidor público Paulo Vitor Lopes elogiou o local.
É um lugar aconchegante, tranquilo, um lugar onde a gente tem uma vista bonita e está em contato com a natureza sempre"
Como chegar
A Ilha do Gambá está localizada no começo da orla de Piúma. Para quem sai de Vitória, basta acessar a cidade entrando por Anchieta. Já para quem vem da região Sul, de Itapemirim, basta seguir até o final da orla.
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta