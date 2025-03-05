Logo HZ
  • Ilha do Gambá é destino turístico encantador em Piúma, no Sul do ES
Belezas naturais

Ilha do Gambá é destino turístico encantador em Piúma, no Sul do ES

Com trilha, piscinas naturais e até mirante, local é um pequeno paraíso que vale conhecer; saiba como visitar
Carol Leal

Publicado em 05 de Março de 2025 às 11:30

Um pequeno paraíso localizado em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, a Ilha do Gambá conquista turistas pelas belezas naturais e conexão com a natureza. Entre praias, manguezais e piscinas naturais, a ilha é lar de diversas espécies nativas da Mata Atlântica e destino turístico encantador. O nome não é por acaso: entre tantos animais que vivem no local, os gambás costumavam ser maioria.
Antes da década de 60, o acesso só era possível de barco. Hoje, o local pode ser acessado por meio de uma trilha que liga a orla da cidade com a Ilha do Gambá, onde é possível caminhar ou pedalar passando por uma pequena estrada entre as árvores. No final do caminho, ainda dá para tirar uma foto no mirante com direito a vista de tirar o fôlego! 
Ilha do Gambá, em Piúma
Ilha do Gambá, em Piúma Crédito: Filipe Vargas

O servidor público Paulo Vitor Lopes elogiou o local.
É um lugar aconchegante, tranquilo, um lugar onde a gente tem uma vista bonita e está em contato com a natureza sempre"
Ilha do Gambá, em Piúma
Praias e mangues compõem as paisagens da Ilha do Gambá Crédito: Filipe Vargas

Como chegar

A Ilha do Gambá está localizada no começo da orla de Piúma. Para quem sai de Vitória, basta acessar a cidade entrando por Anchieta. Já para quem vem da região Sul, de Itapemirim, basta seguir até o final da orla.
Ilha do Gambá, em Piúma
Ilha do Gambá, em Piúma Crédito: Filipe Vargas
Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

Tópicos Relacionados

Piúma Turismo Turismo no ES Região sul do ES
