Vem 2026!

Fuja da bagunça: saiba onde passar o réveillon tranquilo no ES

Veja opções no Espírito Santo que apostam em natureza, conforto e experiências mais calmas para quem prefere virar o ano longe de festas lotadas

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:38

Onde passar o réveillon tranquilo no ES Crédito: Reprodução Instagram @sitiodoslagos / Divulgação China Park Eco Resort

Nem todo mundo sonha em virar o ano no meio de multidões e festas lotadas. Para quem prefere começar o novo ciclo com calma, cercado pela natureza, boa comida e experiências mais acolhedoras, HZ separou ótimas alternativas para um réveillon tranquilo no ES, sem abrir mão de conforto, diversão e clima de celebração.

Confira quatro opções ideais para quem quer fugir da bagunça e receber 2026 em paz.

Sítio dos Lagos – Domingos Martins

Sítio dos Lagos – Domingos Martins Crédito: Reprodução Instagram @sitiodoslagos

A apenas 50 km de Vitória, o Sítio dos Lagos é uma escolha certeira para quem busca sossego nas montanhas. Na noite da virada, o restaurante do local prepara uma experiência completa, com buffet especial, bebidas, decoração temática, música ao vivo e queima de fogos para celebrar o Ano Novo.

As crianças também têm vez, com recreação pensada especialmente para elas. Para quem se hospeda no local, a festa já está incluída na diária, o que garante praticidade e tranquilidade. Para mais informações acesse www.sitiodoslagos.com.br.

Réveillon Sesc Praia Formosa – Aracruz

O SESC Praia Formosa, em Aracruz, oferece diversas opções de lazer Crédito: SESC

Entre os dias 30 de dezembro e 4 de janeiro, o Sesc Praia Formosa propõe um réveillon equilibrado entre descanso e lazer à beira-mar. A estrutura conta com piscinas, toboáguas, rio lento, trilhas ecológicas e praças temáticas que remetem a diferentes culturas. A programação inclui jantar especial, Festa da Virada, passeios de trenzinho e atividades para todas as idades.

O pacote oferece ainda transporte rodoviário, cinco diárias de hospedagem, refeições completas e acompanhamento de guia de turismo, ideal para quem quer relaxar sem se preocupar com nada. Para mais informações, acesse www.secs-es.com.br.

China Park Eco Resort – Domingos Martins

China Park vira primeiro resort do Espírito Santo e muda cenário do turismo Crédito: Divulgação China Park

Primeiro resort do Espírito Santo, o China Park Eco Resort aposta em um réveillon pensado para toda a família, em meio à natureza da Região Serrana. A programação especial inclui queima de fogos e show ao vivo na noite da virada, além de esportes, bingo, gincanas, desafios e passeio de trenzinho até a casa de campo.

Para as crianças, há atividades como luau encantado, oficinas temáticas, sessões de cinema e experiências de contato com a natureza, garantindo diversão com tranquilidade. As reservas podem ser feitas pelo site www.chinapark.com.br.

Pousada Estalagem da Fazenda – Santa Teresa

Pousada Estalagem da Fazenda – Santa Teresa Crédito: Reprodução @pousadaestalagemdafazenda

Em Santa Teresa, a Pousada Estalagem da Fazenda convida os hóspedes a celebrar o Réveillon 2026 em um ambiente charmoso e acolhedor nas montanhas. A programação inclui show de fogos, música ao vivo e um serviço gastronômico completo, com jantar, entradinhas e sobremesas.

Os hóspedes ainda recebem taças personalizadas como brinde e encontram cantinhos preparados para fotos especiais da virada. Para informações detalhadas sobre valores e pacotes, a orientação é entrar em contato diretamente com a pousada pelas redes sociais ou pelo número (27) 99732-9610.

Este vídeo pode te interessar