Festa da Penha cresce na internet, segundo pesquisa feita pela Setur e Ufes

Estudo mostra que o evento mobilizou ainda mais devotos, influenciadores, comunidades e meios de comunicação nas redes sociais

Publicado em 26 de junho de 2025 às 16:43

Em 2025, a Romaria das Mulheres reuniu multidões de fiéis Crédito: Vitor Jubini

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, e em parceria com o Laboratório de Internet e Ciência de Dados da Universidade Federal do Espírito Santo (Labic/Ufes), apresentou um estudo inédito sobre a repercussão digital da Festa da Penha, a terceira maior do Brasil manifestação religiosa do Brasil. A pesquisa, realizada entre abril e maio de 2025, revela como o evento mobilizou devotos, influenciadores, comunidades e meios de comunicação nas redes sociais. >

O estudo concluiu que houve um aumento em 2025 nas interações das publicações, em relação a 2024. Houve 2.382 postagens sobre a Festa da Penha em 2025, totalizando 2.822.459 interações. Em 2024, foram 5.020 publicações e 5.882.000 interações. Isso significa que cada postagem em 2024 gerou cerca de 1.172 interações e, em 2025, 1.185 interações, resultando em um leve aumento. Já no YouTube, o número de publicações cresceu 26%, enquanto o Instagram continuou sendo a principal plataforma (43,9% das publicações).>

Apesar da redução das publicações, a pesquisa ressalta que isso ocorreu devido a uma mudança no sistema de coleta da empresa proprietária do Instagram e do Facebook, que passou a permitir o acesso apenas às postagens públicas de perfis influentes (verificados e com mais de 25 mil seguidores).>

O objetivo principal do estudo foi identificar as hashtags, atores e conteúdos mais influentes no Facebook, Instagram e YouTube, explorando os temas predominantes e o alcance das mensagens associadas ao Espírito Santo. De acordo com Fábio Malini, coordenador do Labic/Ufes, o levantamento revelou que temas, como devoção, fé, romarias e valorização do patrimônio histórico dominaram as conversas. >

>

Ao identificar padrões narrativos e sentimentos, traduzimos milhões de interações digitais em conhecimento estratégico para o turismo capixaba

Missa de abertura da Festa da Pnha 2025, no campinho do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

A análise da repercussão digital da Festa da Penha integra um conjunto de estudos produzidos pelo Observatório do Turismo. Também já foram analisados eventos como a Feira dos Municípios, o Festival de Inverno de Domingos Martins, o Festival de Itaúnas, o Carnaval, o Réveillon, entre outros.>

Roberta Vaccari, coordenadora técnica do projeto Conecta Turismo, explicou que, com base nos dados, além de medir a presença do Estado nas mídias sociais, também é possível entender o tom das interações. As descobertas detalhadas permitem a criação de estratégias para impulsionar as oportunidades e os desafios futuros para a promoção do Espírito Santo como protagonista.>

Além disso, a presença de influenciadores digitais, veículos de mídia e lideranças religiosas e políticas ajudou a ampliar o alcance da festa, demonstrando o potencial das redes sociais para promover manifestações culturais e turísticas com ainda mais força e visibilidade.>

O resultado completo da análise digital da Festa da Penha 2025 e dos demais eventos está disponível no site oficial do Observatório do Turismo do Espírito Santo.>

