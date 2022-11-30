Passou um creme e deu irritação na pele? Veja o que fazer

A pele pode ficar avermelhada, descamar e coçar muito Crédito: Shutterstock

A dermatologista Renata Bortolini conta que a dermatite de contato é uma reação inflamatória na pele após a exposição à um agente que pode causar irritação ou alergia. "Ela pode acontecer com qualquer pessoa, a alergia costuma surgir após contatos repetidos com uma mesma substância, o que dificulta a descoberta do agente causador. A dermatite irritativa pode surgir após contato único ou por contato repetido com a substância".

Por isso, se o cosmético causou uma reação, o recomendado é suspender imediatamente o uso do produto. "A suspensão ao agente causador da dermatite de contato é o principal foco do tratamento", diz Renata Bortolini. A médica explica que os quadros de curso agudo e mais leves costumam ter a remissão dos sintomas em poucos dias, e os quadros de dermatite irritativa mais intensos e com duração mais longa podem precisar de mais tempo para a pele voltar ao normal.

"Os sintomas podem variar de acordo com a causa, com a sensação de ardor, queimação e até coceira intensa. Os quadros de alergia costumam provocar erupções vermelhas que podem surgir em até 24 e 48 horas da exposição, e as lesões podem ser vermelhas, inchar, ter bolhas e até mesmo formar crostas espessas"

É PRECISO ATENÇÃO

A dermatologista Juliana Drumond conta que existem dois tipos de dermatite de contato. "A irritativa, que pode acontecer com qualquer tipo de pessoa que se exponha a um produto químico, substância mais corrosiva, mais forte para a pele, causando irritação em grande parte das pessoas"; e a alérgica, em que a pessoa tem hipersensibilidade a determinado produto e desenvolve o eczema (conjunto de doenças da pele que se caracteriza por apresentar vários tipos de lesões).

A pele fica avermelhada, descama e coça muito. "O recomendado é suspender imediatamente o uso de qualquer cosmético que cause irritação. Inclusive, conseguimos diferenciar os dois tipos de dermatite a partir desse uso de cosméticos", diz Juliana Drumond.

"O mais recomendado no rosto, caso haja vermelhidão, irritação e coceira, é não passar nada por conta própria. Quando a pele já está irritada, se a pessoa usar produto inadequado, pode piorar o quadro"