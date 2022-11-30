Passou um creme e deu irritação na pele? Veja o que fazer

As brasileiras adoram um cosmético. Tanto que, ao longo do ano, as marcas lançam diversos produtos para os variados tipos de pele. Porém, por ser um órgão muito sensível, o creme pode causar irritação, acompanhada de vermelhidão, inchaço e até coceira.
A dermatologista Renata Bortolini conta que a dermatite de contato é uma reação inflamatória na pele após a exposição à um agente que pode causar irritação ou alergia. "Ela pode acontecer com qualquer pessoa, a alergia costuma surgir após contatos repetidos com uma mesma substância, o que dificulta a descoberta do agente causador. A dermatite irritativa pode surgir após contato único ou por contato repetido com a substância".
Por isso, se o cosmético causou uma reação, o recomendado é suspender imediatamente o uso do produto. "A suspensão ao agente causador da dermatite de contato é o principal foco do tratamento", diz Renata Bortolini. A médica explica que os quadros de curso agudo e mais leves costumam ter a remissão dos sintomas em poucos dias, e os quadros de dermatite irritativa mais intensos e com duração mais longa podem precisar de mais tempo para a pele voltar ao normal.
"Os sintomas podem variar de acordo com a causa, com a sensação de ardor, queimação e até coceira intensa. Os quadros de alergia costumam provocar erupções vermelhas que podem surgir em até 24 e 48 horas da exposição, e as lesões podem ser vermelhas, inchar, ter bolhas e até mesmo formar crostas espessas"
É PRECISO ATENÇÃO
A dermatologista Juliana Drumond conta que existem dois tipos de dermatite de contato. "A irritativa, que pode acontecer com qualquer tipo de pessoa que se exponha a um produto químico, substância mais corrosiva, mais forte para a pele, causando irritação em grande parte das pessoas"; e a alérgica, em que a pessoa tem hipersensibilidade a determinado produto e desenvolve o eczema (conjunto de doenças da pele que se caracteriza por apresentar vários tipos de lesões).
A pele fica avermelhada, descama e coça muito. "O recomendado é suspender imediatamente o uso de qualquer cosmético que cause irritação. Inclusive, conseguimos diferenciar os dois tipos de dermatite a partir desse uso de cosméticos", diz Juliana Drumond.
A médica explica que os ácidos com clareadores para pele ou para tratar acne, se forem usados com concentração alta e em grande quantidade, podem irritar a pele de quase todas as pessoas. "Já no caso de um creme hidratante, várias pessoas podem usar e não ter nenhum problema e uma pessoa que tem hipersensibilidade a algum componente pode desenvolver dermatite alérgica", conta Juliana.
"O mais recomendado no rosto, caso haja vermelhidão, irritação e coceira, é não passar nada por conta própria. Quando a pele já está irritada, se a pessoa usar produto inadequado, pode piorar o quadro"
Vale ressaltar que não tem como prever se o creme vai causar alergia ou não. "O dermatologista que vai saber o produto ideal para cada pele. Quando examinamos o paciente, já é possível perceber se a pele é mais sensível, pela cor, textura, quantidade de vasos, e que não pode usar determinados produtos", finaliza Juliana Drumond.