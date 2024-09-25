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Autocuidado

4 preocupações comuns dos homens com a beleza

Veja como alguns cuidados simples podem ajudar a solucionar esses problemas
Portal Edicase

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Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 18:36

O cuidado com a beleza também é uma preocupação dos homens (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O cuidado com a beleza também é uma preocupação dos homens Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A ideia de que os homens não cuidam da beleza é coisa do passado. Hoje, muitos valorizam o autocuidado e investem tempo em sua aparência, frequentando assiduamente barbearias para manter o cabelo e a barba bem cuidados. Esses espaços, que antes eram vistos apenas como lugares para cortar cabelo, se tornaram verdadeiros centros de estética masculina, oferecendo tratamentos capilares, modelagem de barba e até serviços de cuidados com a pele.
Cuidar da aparência deixou de ser um tabu entre os homens, que cada vez mais buscam estar bem consigo mesmos e com sua imagem. Segundo o levantamento realizado pelo Sebrae em 2023, o Brasil ocupa a segunda posição no mercado de beleza masculina, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A Associação Brasileira de Clínicas de Estética e Spas (ABC-Spas) reforça esta estatística, revelando que os homens já representam 30% desse setor.
Abaixo, Natanael Ferreira, barbeiro e Keune Barber Talent, conta quais são as principais preocupações masculinas quando o assunto é beleza. Confira!

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1. Falhas na barba

Segundo o especialista, as falhas podem ter origens diversas, como fatores genéticos ou baixo nível de hormônios masculinos, como a testosterona e a diidrotestosterona. Para ajudar nessa questão, Natanael Ferreira recomenda, primeiramente, buscar um médico especialista para entender a causa. Com isso, vale somar reforços com um barbeiro que consiga disfarçar essas áreas com técnicas de cortes adequadas e com um produto que auxilie no crescimento dos fios (mediante recomendação médica).

2. Ressecamento e a descamação da barba

Segundo o especialista, o ressecamento e a descamação da barba são condições que geralmente resultam da falta de cuidados específicos com os fios. Por isso, ele indica utilizar ceras para dar maciez, alinhamento e maleabilidade à barba. Já o ressecamento da pele, por exemplo, pode levar à descamação e, para combatê-la, é recomendado o uso diário de cremes hidratantes e a realização de uma esfoliação leve para remoção de células mortas.
O uso diário de ceras e óleos também pode ser muito eficaz para driblar outra questão: os fios rebeldes e indisciplinados. Além disso, pode aliviar também a sensação de ‘pinicação’ que muitos homens sentem quando estão começando a deixar a barba crescer.
A calvície é genética, mas pode ser amenizada com medidas que fortalecem os folículos (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
A calvície é genética, mas pode ser amenizada com medidas que fortalecem os folículos Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

3. Calvície

A preocupação com os cabelos também é recorrente, especialmente quando se trata da alopecia androgenética, a calvície , que afeta grande parte da população masculina. Mais uma vez, uma avaliação médica se faz necessária, mas o uso de produtos personalizados, com fórmulas que vão fortalecer os fios, servem como um estímulo para o couro cabeludo, segundo Natanael Ferreira.

4. Cabelos brancos

Os fios grisalhos fecham a lista das principais reclamações masculinas. E a solução é muito simples: “os tonalizantes são ideais para uniformizar o tom dos fios, tanto no cabelo quanto na barba. A cobertura fica com um aspecto sutil e natural, apenas para uniformizar a cor”, explica o Keune Barber Talent. Vale ressaltar que o processo não é demorado e existem produtos específicos para esse público com o tempo de ação de cinco minutos.
Por fim, Natanael Ferreira reforça a importância de ter um barbeiro para auxiliar na rotina de autocuidado. “Cortar o cabelo ou fazer a barba em casa podem resultar em lesões, irritações e um acabamento longe do ideal. Um barbeiro profissional não só evita esses problemas como também aplica técnicas que valorizam o formato do seu rosto, disfarçando falhas e deixando o visual mais harmônico”, complementa.
Por Raeesah Salomão

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