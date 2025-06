Para brindar

Vitória recebe feira de vinhos com 1.200 rótulos para degustação

15ª ExpoVinhos Vitória terá palestra do enólogo australiano David Baverstock e nova edição do prêmio Top Five

Publicado em 25 de junho de 2025 às 08:00

Trinta expositores e cerca de 1.200 rótulos produzidos em 16 países do Novo e do Velho Mundo: é o que promete a 15ª edição da ExpoVinhos Vitória, maior feira de vinhos do Espírito Santo, que acontece nos dias 2 e 3 de julho, no Ilha Buffet, no Clube Álvares Cabral.>

A feira segue o formato wine tasting, com degustação livre da bebida nos estandes. Em cada dia, o público poderá assistir a palestras com profissionais de renome no universo vinícola. >

Um deles é o enólogo australiano David Baverstock, eleito por quatro vezes o enólogo do ano em Portugal. A gerente de marketing da Família Salton, Stella Salton, também confirmou presença.

Ingresso dá direito a taça para degustações no evento Crédito: Shutterstock

Entre as vinícolas confirmadas na edição deste ano estão as brasileiras Salton, Casa Perini e Galiotto, e também as estrangeiras Ravanal, Viña Veramonte, Neyen de Apalta, Paisajes de Chile, Castelo Rodrigo, Apaltagua, Italy’s Wine, Calçada Wines, Errazuriz, Adega de Favaios e Santa Ema. >

Premiação

Assim como nas edições anteriores, a ExpoVinhos promoverá o Top Five, concurso que destaca os melhores rótulos nas categorias Velho Mundo (branco e tinto), Novo Mundo (branco e tinto) e Sobremesa. A seleção dos vinhos premiados é feita às cegas, por um grupo de especialistas na bebida, antes da abertura da feira. >

Programação de palestras*:

*O acesso às palestras já está incluso no valor do ingresso. >

2 de julho (terça-feira) >

Espaço Inspira | Senac Beira-mar

Das 8h às 17h30 - Curso avançado para profissionais a serviço do vinho, com Franklin Bittencourt, fundador da Académie du Vin e do primeiro curso de Sommelier Profissional do Espírito Santo

Auditório da ExpoVinhos Vitória | Clube Álvares Cabral

19h - “Salton 115 anos – Compromisso com um legado responsável e sustentável”, com Stella Salton, gerente de marketing da vinícola Salton. >

3 de julho (quarta-feira)>

Auditório da ExpoVinhos Vitória | Clube Álvares Cabral

19h - “Winestone: uma viagem pelos terroirs de Portugal”, com David Baverstock, eleito Enólogo do Ano. >

15ª EXPOVINHOS VITÓRIA

Quando: 2 e 3 de julho de 2025

Onde: Ilha Buffet, no Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória

Ingresso (com taça inclusa): R$ 200 (1 dia) ou R$ 350 (dois dias). Corporativo/confraria (acima de 10 ingressos): R$ 180 (1 dia) ou R$ 315 (dois dias), à venda pelo site jacredenciei.com.br

Mais informações: @vitoriaexpovinhos.>

