Para adoçar

Veja receita de quindim e faça em casa esse clássico da confeitaria

Herança portuguesa, combinação de gemas, açúcar, manteiga e coco ralado é motivo de orgulho para os capixabas

Feito basicamente de gemas, açúcar e manteiga, o quindim é uma herança da confeitaria portuguesa que figura entre as doçuras mais amadas pelos brasileiros. >

Com um toque de coco ralado, o amarelinho é especialmente apreciado pelos capixabas, que se orgulham de ter, há mais de 50 anos, no balneário de Nova Almeida, na Serra, um dos quindins mais gostosos do país. >