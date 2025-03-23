5 receitas doces e leves para comer sem culpa

Quindim fit Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Receitas doces, leves e com poucas calorias são uma ótima opção para quem deseja manter a saúde e o peso e, ainda assim, desfrutar de um momento de prazer. Outra vantagem é que elas são ricas em nutrientes, além de muito saborosas. A seguir, confira como preparar algumas opções para inserir no seu dia a dia!

Quindim fit

Ingredientes:

10 gemas de ovo

100 g de coco fresco ralado

250 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de biomassa de banana-verde

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

Óleo de coco para untar

Açúcar demerara para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, peneire as gemas de ovo para não ficarem com odor ou sabor de ovo e reserve. Em outro recipiente, coloque o leite de coco e a biomassa de banana-verde e misture. Adicione o coco ralado, o óleo de coco, o extrato de baunilha e o açúcar de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, adicione as gemas peneiradas e misture delicadamente. Coloque em formas pequenas untada com óleo de coco e polvilhada com açúcar demerara. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 60 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Cookie de cacau

Ingredientes:

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa óleo de coco

1 ovo

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de extrato de baunilha

1 pitada de canela em pó

1 colher de chá de mel

Castanhas, nozes e chocolate meio amargo picado a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e o óleo de coco e amasse com as pontas dos dedos até que fique com a consistência de uma massa mole. Junte os demais ingredientes e, com a ajuda de uma colher, misture. Com as mãos umedecidas, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Depois, amasse-as levemente para fazer os cookies. Disponha em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com canela

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1/2 banana descascada e amassada

1/2 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o ovo, a banana amassada, o leite desnatado, o mel e o sal e misture. Acrescente os flocos de aveia, a canela e o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje pequenas porções de massa sobre ela e cozinhe por 2 minutos cada lado. Sirva acompanhado com mel e frutas.

Bolo de farinha de tapioca Crédito: gustavomellossa | Shutterstock

Bolo de farinha de tapioca

Ingredientes:

3 xícaras de chá de farinha de tapioca (não é a goma utilizada para fazer tapioca)

200 ml de leite de arroz

2 claras de ovo

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar demerara

100 ml de leite de coco

1 xícara de chá de coco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de tapioca e o leite de arroz e deixe hidratando. Em uma batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em outro recipiente, coloque as gemas, o óleo de coco , o açúcar demerara, o leite de coco e o coco ralado e misture. Acrescente a farinha de tapioca hidratada, as claras em neve e o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Brownie de banana com cacau

Ingredientes:

2 bananas descascadas e amassadas

2 ovos

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de flocos de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo: