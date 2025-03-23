5 receitas doces e leves para comer sem culpa

Receitas doces, leves e com poucas calorias são uma ótima opção para quem deseja manter a saúde e o peso e, ainda assim, desfrutar de um momento de prazer. Outra vantagem é que elas são ricas em nutrientes, além de muito saborosas. A seguir, confira como preparar algumas opções para inserir no seu dia a dia!
Quindim fit
Ingredientes:
- 10 gemas de ovo
- 100 g de coco fresco ralado
- 250 ml de leite de coco caseiro
- 1 colher de sopa de biomassa de banana-verde
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
- Óleo de coco para untar
- Açúcar demerara para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, peneire as gemas de ovo para não ficarem com odor ou sabor de ovo e reserve. Em outro recipiente, coloque o leite de coco e a biomassa de banana-verde e misture. Adicione o coco ralado, o óleo de coco, o extrato de baunilha e o açúcar de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, adicione as gemas peneiradas e misture delicadamente. Coloque em formas pequenas untada com óleo de coco e polvilhada com açúcar demerara. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 60 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.
Cookie de cacau
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 2 colheres de sopa óleo de coco
- 1 ovo
- 1/4 de xícara de chá de cacau em pó
- 1 colher de sopa de extrato de baunilha
- 1 pitada de canela em pó
- 1 colher de chá de mel
- Castanhas, nozes e chocolate meio amargo picado a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e o óleo de coco e amasse com as pontas dos dedos até que fique com a consistência de uma massa mole. Junte os demais ingredientes e, com a ajuda de uma colher, misture. Com as mãos umedecidas, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Depois, amasse-as levemente para fazer os cookies. Disponha em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Panqueca de aveia com canela
Ingredientes:
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de flocos de aveia
- 1/2 banana descascada e amassada
- 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/4 de xícara de chá de leite desnatado
- 1 colher de chá de mel
- 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o ovo, a banana amassada, o leite desnatado, o mel e o sal e misture. Acrescente os flocos de aveia, a canela e o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje pequenas porções de massa sobre ela e cozinhe por 2 minutos cada lado. Sirva acompanhado com mel e frutas.
Bolo de farinha de tapioca
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de farinha de tapioca (não é a goma utilizada para fazer tapioca)
- 200 ml de leite de arroz
- 2 claras de ovo
- 2 gemas de ovo
- 2 colheres de sopa óleo de coco
- 1 xícara de chá de açúcar demerara
- 100 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para polvilhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de tapioca e o leite de arroz e deixe hidratando. Em uma batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em outro recipiente, coloque as gemas, o óleo de coco , o açúcar demerara, o leite de coco e o coco ralado e misture. Acrescente a farinha de tapioca hidratada, as claras em neve e o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Brownie de banana com cacau
Ingredientes:
- 2 bananas descascadas e amassadas
- 2 ovos
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 colher de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de flocos de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as bananas, os ovos, o cacau em pó e o mel e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente os flocos de aveia e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma antiaderente forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e corte. Sirva em seguida.