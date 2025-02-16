3 sobremesas práticas e saudáveis com abacate

Sobremesas saudáveis com abacate são uma excelente opção para quem busca alternativas práticas e nutritivas. Essa é uma fruta rica em gorduras boas, fibras e antioxidantes, tornando-a ideal para criar pratos deliciosos e benéficos para a saúde.
Abaixo, veja três receitas práticas e saudáveis com abacate!
Cheesecake de abacate
Ingredientes:
Base
- 1 xícara de chá de amêndoas picadas
- 4 tâmaras sem caroço
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
Recheio
- Polpa de 2 abacates
- 1/4 de xícara de chá de mel
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 2 colheres de sopa de óleo de coco
- 1 pitada de sal
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo:
Base
Coloque as amêndoas e as tâmaras no processador de alimentos e bata até formar uma mistura granulada. Adicione o óleo de coco e pulse novamente até que a mistura comece a se unir. Forre com a massa o fundo de uma forma com fundo removível e leve ao freezer por 15 a 20 minutos enquanto prepara o recheio.
Recheio
Bata no liquidificador a polpa dos abacates, o mel, o suco de limão, o extrato de baunilha e óleo de coco até ficar cremoso. Retire a base do freezer e despeje o recheio de abacate sobre ela, alisando com uma colher para ficar uniforme. Leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Após, desenforme e decore com as raspas de limão. Sirva em seguida.
Brownie fit de abacate
Ingredientes:
- Polpa de 1 abacate maduro
- 2 ovos
- 1/4 de xícara de chá de mel
- 2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 colher de chá de fermento em pó
Modo de preparo:
No liquidificador, bata o abacate, os ovos e o mel até formar uma mistura bem cremosa. Em uma tigela, misture o cacau em pó, a farinha de amêndoa e o fermento. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até formar uma massa homogênea. Coloque a massa na forma forrada com papel-manteiga e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20-25 minutos. Deixe esfriar um pouco antes de cortar os pedaços. Sirva em seguida.
Musse de abacate
Ingredientes:
- Polpa de 2 abacates
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de leite de coco
- Mirtilos, pistache picado e folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque a polpa do abacate, o suco de limão, o mel e o leite de coco. Bata até obter uma mistura cremosa. Distribua a musse em taças individuais e leve à geladeira por 3 horas. Após esse tempo, decore com mirtilos, pistache e folhas de hortelã. Sirva em seguida.