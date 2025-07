De camarão a picanha

Serra ganha festival gastronômico com pratos a partir de R$ 19,90

Primeira edição do Viva a Serra começa nesta quinta (18) e vai até o dia 27 de julho, reunindo 20 estabelecimentos do município

Publicado em 16 de julho de 2025 às 19:10

Camarão cremoso do Rei do Marisco é uma opção do evento Crédito: Deivson Santana

Mais um festival gastronômico acaba de estrear na Grande Vitória, além do Gastronomia dá Samba, que agita o centro da capital neste fim de semana: é o Viva a Serra - Festival de Sabores 2025, que vai reunir em sua primeira edição 20 estabelecimentos do município, com opções de pratos variados, doces e sanduíches. >

O evento acontece de 18 a 27 de julho, e as casas participantes terão à venda opções que custam de R$ 19,90 a R$ 99,90. Camarão com coco, filé ao molho gorgonzola, moqueca de cação e almôndegas com polenta estão entre as possibilidades.

Nos dias 25 e 26 de julho, o evento vai promover aulas-show gratuitas e oficina de culinária infantil em parceria com o Shopping Mestre Álvaro e o Senac-ES. As aulas acontecem no Pátio Mestre Álvaro (piso L3) e são abertas ao público. >

Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas, distribuídas em quatro cursos: “Sabores da Serra”, destinado ao preparo da tilápia; drinques preparados com café; frango ao molho de café; e oficina infantil que ensina a preparar pirulitos de chocolate. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://linktr.ee/Vivaaserra.

Picanha com acompanhamentos servida no Recanto Miramar Crédito: Deivson Santana

Conheça 7 destaques do festival:

BAR DO MINEIRO - Almôndegas com molho de tomate, mergulhadas na polenta cremosa com queijo muçarela e finalizado com farofa de torresmo. Quanto: R$ 69,90 (2 pessoas). Funcionamento: de segunda a sábado, das 8h30h às 21h30. Endereço: Avenida Abdo Saad 262, Parque Jacaraípe. Mais informações: @bar_do_mineirojc. CABANA DO LUIZ - Filé mignon ao molho gorgonzola acompanhado de batatas canoa. Quanto: R$ 89,90 (2 pessoas). Funcionamento: de terça a sexta, das 18h às 23h30. Sábado, domingo e feriado, das 11h às 23h30. Endereço: Av Abido Saad 2003, Jacaraípe. Mais informações: @cabana_do_luiz.

CASA DO TORRESMO BOTEQUIM - Tábua Itaúnas (meia): torresmo de rolo, barriguinha, torrespoca, bolinho de linguiça com e sem jiló (R$ 69,90/2 pessoas) e Costelinha suína ao molho BBQ acompanhada de batata rústica (R$ 69,90/2 pessoas). Funcionamento: segunda, das 18h às 22hs; de terça a quinta, das 18h às 23h30; sexta, das 17h à 0h30; sábado, das 18h à 0h30. Endereço: Rua Santos Dumont, 90, Laranjeiras, Serra. Mais informações: @casadotorresmo_botequim.

MARIA MERENGUE - Croissant NY Style, com cream cheese, picles e pastrami (R$ 19,90/individual); e Croissant au Jambon, com molho béchamel, muçarela, presunto e parmesão para gratinar (R$ 19,90/individual). Funcionamento: de quarta a domingo, das 12h às 20h30. Endereço: Av. Braúna, 420, Colina de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @mariamerengueoficial.

REI DO MARISCO RESTAURANTE - Camarão cremoso, feito com purê de batatas e recheio de camarão ao molho branco com catupiry e uma camada de queijo gratinado por cima. Finalizado com camarões fritos. Quanto: R$ 89,90 (2 pessoas). Funcionamento: de quinta a sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 16h. Endereço: Rua Rio Branco, 407, Parque Jacaraípe. Mais informações: @reidomariscorestaurante.

RESTAURANTE BERRO DÁGUA - Combo de Prato Executivo a R$ 99,90 (dois pratos): salmão: ao molho de champignon e alcaparras com purê de batata e arroz de brócolis e arroz de polvo cremoso. Funcionamento: de quarta a segunda, das 9h às 17h30. Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Jacaraípe Serra. Mais informações: @restauranteberrodagua.

RESTAURANTE RECANTO MIRAMAR - Moqueca capixaba de cação (sem camarão), acompanhada por arroz branco, pirão e moquequinha de banana (R$ 69,90/individual), e Picanha na chapa com arroz branco, vinagrete fresco e feijão tropeiro (R$ 89,90/individual). Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 16h. Endereço: Rua Yolanda Noé Calmon, 63, Parque Jacaraípe. Mais informações: @recantomiramar.

Outros estabelecimentos:

Café dos Reis

Sargo Restaurante

Salt Ristorant

Caza Ximenes

Cervejaria Incrível

Dilina Stein Confeitaria

Encontro Pizzaria

Fantoni Cozinha & Burger

Gorila's Burger

Gula Lanches

Mega Burguers

Picanha na Brasa

Vila do Açaí Laranjeiras >

FESTIVAL VIVA A SERRA

Quando: de 18 a 27 de julho de 2025

Onde: em 20 restaurantes, cafeterias, cervejarias e lanchonetes da Serra

Preços dos pratos: de R$ 19,90 a R$ 99,90

Mais informações: @vivaaserrafestival.>

