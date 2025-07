FP do Trem Bala, Lucas Morato e muita gastronomia na agenda desta sexta (25) no ES

Exposição Gigantes da Era do Gelo

Exposição Gigantes da Era do Gelo vai transportar crianças e adultos para uma surpreendente aventura pré-histórica, com réplicas em tamanho real de animais da era glacial, que chegam a até 6 metros de altura e contam com movimento e sons realistas. A atração é gratuita, com retirada de ingressos online. Data: todos os dias, até 27 de julho. Horário: das 13h às 20h. Ingressos gratuitos com retirada no Sympla. Local: Shopping Mestre Álvaro – Praça de Eventos. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra