Festival gastronômico

Quem ganhou o Roda de Boteco 2025? Confira os bares vencedores

Entrecôte ao Creme e Vaca Mimada foram os petiscos campeões nas categorias Melhor Bar e Melhor Boteco. Resultado do concurso foi anunciado no sábado (12)

Recanto Gastrobar e Bar do Mineiro foram os vencedores do Roda de Boteco em 2025 . O resultado do concurso foi revelado na noite deste sábado (12), durante o evento Botecão, em Vila Velha . A escolha dos campeões se deu pelo voto popular, e nesta edição foram registrados 85 mil votos durante um mês de competição. >

Localizado em Jacaraípe, Serra, o Bar do Mineiro levou o primeiro lugar na categoria “Melhor Boteco” pela terceira vez consecutiva. Desta vez, a casa teve como representante o Entrecôte ao Creme, um creme de aipim com bacon, linguiça calabresa, filé de costela bovina desfiado e queijo muçarela. >

Já o ganhador do troféu de “Melhor Bar”, Recanto Gastrobar, de Vitória, participou com o petisco Vaca Mimada: carne de panela cozida no molho de cerveja e acompanhada por creme de aipim com queijo e catupiry, crispy de cebola agridoce, farofa crocante de bacon e muçarela gratinada.

