Festival agita o centro de Vitória com pratos a R$ 10 e rodas de samba

Primeira edição do Gastronomia dá Samba acontece de 18 a 20 de julho, na Avenida Beira-mar, com a participação de restaurantes do bairro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 19:10

Arroz do Mar (R$ 38): receita do restaurante A Oca fará parte do cardápio Crédito: Astris Filmes

Gastronomia e samba se encontram no centro de Vitória para um festival inédito, regado a comes e bebes e embalado pelo mais brasileiro dos ritmos. É o Gastronomia dá Samba, que vai reunir em sua primeira edição, de 18 a 20 de julho, alguns dos bares e restaurantes mais famosos do bairro histórico da capital capixaba.

O evento é gratuito e vai acontecer na Avenida Beira-Mar, no estacionamento ao lado da Praça Getulio Vargas. Artistas e grupos de samba, como Elaine Augusta, Sol Pessoa, 522 e Regional da Nair, compõem a programação musical.

Banda 522 se apresenta no sábado, às 18h Crédito: Mônica Zorzanelli

Na praça de alimentação, restaurantes, botecos, lanchonetes e food trucks terão para venda bolinhos variados, bobó de camarão, risole, churrasco, pastéis, pão com pernil, hambúrguer, comida mexicana, empanadas, caldo, baião de dois e até feijoada de mariscos.

De bolinho a torresmo, opções do evento custarão a partir de R$ 10 Crédito: Astris Filmes

Os pratos custarão de R$ 10 a R$ 90, e, para beber, o público vai contar com opções de drinque, cachaça e cerveja artesanal. Veja a lista de estabelecimentos participantes:

>

A Oca

Bar da Zilda

Casa de Bamba

Casa Àràbà

Caminho de Casa

Sandurritus

Dom Apetitto

Rock Massa

Restaurante Purumar

Dogão do Titio

Restaurante Ellus

Pastelaria Rota do Mar

Yaz Doceria Oriental

A Lenda

Tropique Bar e Cervejaria

Doces orientais da Yaz também estão no menu Crédito: Astris Filmes

Programação musical:

SEXTA-FEIRA (18/07)

18h – Abertura da praça de alimentação

18h – Na Intimidade do Samba (choro)



20h - Roda de samba com a comunidade Piedade

22h - Elaine Augusta (samba)

SÁBADO (19/07)

16h – Abertura da praça de alimentação

16h - Regional Capixaba (choro)

18h - 522 (samba/MPB)

20h - Roda de samba com Clube do Samba

22h - Sambaju (samba)

DOMINGO (20/07)

11h - Abertura da praça de alimentação

12h - Roda de samba com Kel do Cavaco

14h - Sol Pessoa (samba)

16h - Roda de samba com Regional da Nair

FESTIVAL GASTRONOMIA DÁ SAMBA

Quando: de 18 a 20 de julho de 2025

Onde: no Centro de Vitória, no estacionamento da Avenida Beira-mar localizado ao lado da Praça Getúlio Vargas

Entrada gratuita

Mais informações: @gastronomiadasamba.

