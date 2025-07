Cultura

Festival infantil gratuito agita Vila Velha com Macakids e Bento e Totó

Programação oferece dois dias de atividades lúdicas, oficinas criativas, apresentações musicais, teatro, contação de histórias e brincadeiras

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 11 de julho de 2025 às 12:00

A galera do Macakids vai divertir a criançada em Vila Velha Crédito: Andreia Faria

Vila Velha será palco de muita diversão neste sábado (12) e domingo (13), com a primeira edição do Capixabinha Festival, evento gratuito dedicado ao público infantil. A programação no Boulevard Shopping Vila Velha oferece dois dias repletos de atividades lúdicas, oficinas criativas, apresentações musicais, teatro, contação de histórias e brincadeiras que prometem entreter toda a família. >

Entre os destaques estão os shows da dupla Bento e Totó, sucesso entre os pequenos com suas músicas educativas e divertidas, e da turma Macakids, que encanta crianças com mensagens sobre amizade e preservação ambiental. >

Além das atrações no palco, o evento contará com brinquedos infláveis, brincadeiras de roda, oficinas de culinária e pintura, tapete de sabão e até banho de mangueira - tudo para resgatar a infância de forma leve e participativa.>

A programação começa no sábado (12), às 10h, com uma animada roda de brincadeiras, seguida de jogos musicais com o projeto Pés na Lua, formado pela pedagoga Joelma Neves e o musicoterapeuta Igor Guimarães. >

O público também poderá conferir oficinas de cupcake, massinha, slime e pintura facial, além de teatro com os clássicos Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos, contações de histórias com o divertido Tio Cabeluxo e shows das bandas Fixer (cover de Pearl Jam) e Letal (tributo ao Metallica), garantindo que os adultos também entrem no clima.>

O acesso ao evento é gratuito, mas a entrada será solidária: basta doar 1kg de alimento não perecível, um cobertor ou roupas de frio, que serão destinados ao Instituto Estrelar, entidade que atende pessoas em situação de vulnerabilidade.>

Capixabinha Festival vai agitar Vila Velha neste fim de semana Crédito: Ericka Mariano

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sábado (12)

10h – Brincadeiras de roda

10h30 – Jogos musicais com Pés na Lua: Astronautas da Imaginação

11h – Oficina de slime (60 crianças)

11h30 – Contação de histórias: Histórias da floresta

12h – Brincadeiras lúdicas

13h – Banho de mangueira e escorrega no tapete de sabão

14h – Teatro: Chapeuzinho Vermelho

15h – Para a família toda: Fixer (cover do Pearl Jam)

15h30 – Pintura facial e Bola Mania

16h30 – Oficina de massinha (60 crianças)

17h – Bento e Totó (atração nacional)

18h – Brincadeiras

19h – Oficina de cupcake (60 crianças)

20h – Encerramento do evento

Teremos parque inflável gratuito o tempo todo no evento para as crianças.





Domingo (13)

10h – Brincadeiras musicais

10h30 – Jogos musicais com Pés na Lua: Astronautas da Imaginação

11h – Oficina de tinta guache (60 crianças)

11h30 – Contação de histórias: Poções mágicas

12h – Brincadeiras de pique

13h – Banho de mangueira e escorrega no tapete de sabão

14h – Teatro: Os 3 Porquinhos

15h – Para a família toda: Letal (cover do Metallica)

15h30 – Brincadeiras de roda

16h30 – Oficina de mini pizza doce (60 crianças)

17h – Macakids

18h – Pintura facial e Bola Mania

19h – Oficina de casquinha trufada (60 crianças)

20h – Encerramento do evento >

Serviço

Capixabinha Festival

Quando: sábado (12) domingo (13)

sábado (12) domingo (13) Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, no estacionamento A

Boulevard Shopping Vila Velha, no estacionamento A Horário: 10h às 20h

10h às 20h Entrada gratuita

Classificação livre >

