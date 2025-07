Gastronomia

7 receitas surpreendentes e práticas com jaca

Veja como essa fruta pode ser um alimento versátil no seu dia a dia

Publicado em 24 de julho de 2025 às 19:30

Carne de jaca Crédito: Imagem: StockImageFactory.com | Shutterstock

Muito presente na dieta vegetariana, a jaca é fonte de ferro e rica em minerais, fibras, cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B (B2 e B5) e vitamina C. Além disso, ela ajuda na digestão, na construção de ossos e cartilagens, bem como auxilia no fortalecimento do sistema imunológico. Pode ser consumida in natura ou utilizada em receitas doces e salgadas. >

A seguir, confira 7 receitas surpreendentes e práticas com jaca! >

Carne de jaca

Ingredientes

1 jaca verde

2 cebolas picadas

2 tomates picados

100 g de azeitona picada

150 g de champignon picado

1 l de água

2 dentes de alho amassados

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para untar >

Modo de preparo

Unte uma faca com óleo e corte a jaca em pedaços, coloque em uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Retire a panela do fogo e espere a pressão sair completamente. Retire a jaca da panela, coloque em uma tábua e retire a casca, as sementes e o talo. Com um garfo, desfie a jaca e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Acrescente, aos poucos, a carne da jaca, o tomate, a azeitona e o champignon. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Coloque o cheiro-verde, mexa e retire do fogo. Sirva em seguida. >

>

Doce de jaca

Ingredientes

1 kg de jaca verde (pesada sem o caroço)

1/2 kg de açúcar

1 xícara de chá de água

Suco de 1 limão >

Modo de preparo

Limpe bem os bagos da jaca. Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o suco de limão e leve ao fogo médio até formar uma calda rala (cerca de 15 minutos). Junte a jaca e cozinhe em fogo baixo até a calda engrossar e os bagos ficarem macios e brilhantes (30 minutos). Espere esfriar, coloque em um recipiente e leve à geladeira antes de servir. >

Sorvete de jaca

Ingredientes

1/2 kg de bagos de jaca mole

395 g de leite condensado

395 g de creme de leite

Gotas de limão a gosto

1/2 l de leite

Água >

Modo de preparo

Retire o caroço da jaca. Coloque em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos. Depois de cozida, escorra a água e deixe esfriar. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até formar uma mistura homogênea. Coloque o sorvete em potes de plástico e leve-os ao freezer por 45 minutos. Depois, bata na batedeira até ficar com consistência cremosa. Volte o sorvete para os potes e leve novamente ao freezer até endurecer. Sirva em seguida. >

Coxinha de carne de jaca Crédito: Imagem: Romana photographer | Shutterstock

Coxinha de carne de jaca

Ingredientes

Massa >

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de mandioca

2 xícaras de chá de caldo de legumes

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 pitada de orégano

Farinha de trigo para enfarinhar >

Recheio >

1 jaca verde com cerca de 1 kg

1 cebola picada

1 tomate maduro picado

4 colheres de sopa de extrato de tomate

2 dentes de alho picados

1 fio de azeite

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Óleo para fritar >

Modo de preparo

Massa >

Em uma panela, coloque o caldo de legumes, o azeite e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Acrescente as farinhas e o orégano. Mexa até a farinha absorver todo o líquido e virar uma massa consistente. Desligue o fogo, espere amornar e sove em uma bancada enfarinhada com farinha de trigo até a massa ficar lisinha. Reserve. >

Recheio >

Coloque a jaca na panela de pressão, cubra com água e acrescente um fio de azeite. Leve ao fogo médio e cozinhe por 35 minutos após pegar pressão. Retire a panela do fogo e espere a pressão sair. Em seguida, corte a jaca em rodelas. Descarte a casca e o miolo, desfie o interior (com exceção das sementes e das bagas). >

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o tomate, a jaca desfiada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 3 minutos, mexendo de vez em quando para evitar queimar. Acrescente o extrato de tomate e o cheiro-verde. Misture tudo e desligue o fogo. >

Montagem >

Pegue um pouco de massa e achate na mão. No centro da massa, coloque o recheio de jaca e modele a coxinha. Repita o procedimento com toda a massa e o recheio. Encha uma panela com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as coxinhas até ficarem douradas. Escorra o excesso de óleo da coxinha em papel-toalha e sirva em seguida. >

Musse de jaca

Ingredientes

1 kg de polpa de jaca limpa

1 xícara de chá de água fervente

48 g de gelatina em pó sem sabor

3 colheres de sopa de açúcar

1 xícara de chá de suco de laranja

395 g de leite condensado

395 g de creme de leite >

Modo de preparo

Bata a polpa da jaca no liquidificador para triturar e reserve. No liquidificador, bata a água fervente, a gelatina, o açúcar e o suco de laranja por um minuto. Junte o leite condensado e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em uma tigela e acrescente o creme de leite. Mexa delicadamente. Em seguida, acrescente a jaca batida e misture. Leve à geladeira até ficar firme. Sirva em seguida. >

Jaca ao curry Crédito: Imagem: Michaelnero | Shutterstock

Jaca ao curry

Ingredientes

3 xícaras de chá de jaca verde cozida e picada grosseiramente

1 colher de sopa de óleo de coco

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de curry em pó

200 ml de leite de coco

1/2 xícara de chá de tomate picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre. Refogue mais um pouco. Adicione o curry em pó e misture bem para liberar o aroma. Junte o tomate e refogue até formar um molho espesso. Adicione a jaca e misture bem para incorporar o tempero. Coloque o leite de coco e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até encorpar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida. >

Bolo de jaca

Ingredientes

2 xícaras de chá de jaca madura picada e sem semente

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de leite de coco

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar >

Modo de preparo

No liquidificador, bata a jaca, o açúcar, o óleo e o leite vegetal até obter um creme liso. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o coco ralado, a canela e o sal. Despeje o creme do liquidificador na tigela com os secos e misture até ficar homogêneo. Adicione o fermento, misturando delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo vegetal e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35-40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida. >

