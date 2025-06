Gastronomia

5 receitas surpreendentes com abóbora para os dias frios

Veja como preparar pratos deliciosos com esse ingrediente para o inverno

Publicado em 23 de junho de 2025 às 14:04

Risoto de abóbora Crédito: Imagem: Ostranitsa Stanislav | Shutterstock

A abóbora é um ingrediente que combina perfeitamente com receitas para os dias frios por seu sabor adocicado, sua textura cremosa e sua versatilidade na cozinha. Rica em nutrientes como fibras, vitamina A e antioxidantes, ela traz conforto e nutrição em preparos quentes e reconfortantes. Além disso, seu toque levemente adocicado harmoniza bem com temperos marcantes, como gengibre, noz-moscada e canela, típicos da estação. >

Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com abóbora para os dias frios! >

Risoto de abóbora

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

1 l de caldo de legumes quente

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 ramo de sálvia

1 ramo de alecrim

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e queijo parmesão ralado a gosto >

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça um fio de azeite em uma frigideira e refogue os cubos de abóbora-cabotiá com uma pitada de sal, a sálvia e o alecrim. Cozinhe até ficarem macios e levemente dourados. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o arroz e mexa por 1-2 minutos, para que os grãos fiquem envoltos na gordura. Acrescente o vinho branco e mexa até evaporar. >

>

Vá adicionando o caldo de legumes aos poucos, uma concha por vez, mexendo sempre. À medida que o líquido for absorvido, adicione mais caldo. Continue esse processo por cerca de 18 a 20 minutos. Nos últimos 5 minutos de cozimento, junte os cubos de abóbora-cabotiá e misture bem para que se incorporem ao risoto. >

Desligue o fogo, adicione a manteiga e o queijo parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 2 minutos com a panela tampada. >

Creme de abóbora com gengibre

Ingredientes

1 kg de abóbora descascada e picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto, mexendo bem. Acrescente os pedaços de abóbora e misture com os temperos. Adicione o caldo de legumes e deixe cozinhar em fogo médio até que a abóbora fique bem macia. Com o fogo desligado, bata a sopa com um mixer de mão diretamente na panela, ou transfira com cuidado para o liquidificador e bata até obter um creme liso. Volte a sopa para a panela (se tiver usado o liquidificador), tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça por mais 2 a 3 minutos em fogo baixo. Sirva em seguida. >

Abóbora assada com mel e especiarias

Ingredientes

800 g de abóbora cortada em fatias com a casca

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

Ramos de alecrim, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o mel, o azeite, a canela, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha as fatias de abóbora na assadeira forrada com papel-manteiga e pincele generosamente com a mistura de mel e especiarias. Espalhe alguns ramos de alecrim por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 35 a 40 minutos, virando as fatias na metade do tempo, até ficarem douradas e macias. Sirva em seguida. >

Espaguete com abóbora cremosa Crédito: Imagem: gowithstock |Shutterstock

Espaguete com abóbora cremosa

Ingredientes

250 g de espaguete

2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1/2 colher de chá de pimenta calabresa

1 ramo de alecrim

1/3 de xícara de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar o macarrão >

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve um pouco da água do cozimento. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e, em seguida, os cubos de abóbora-cabotiá. Tempere com sal, pimenta-do-reino, pimenta calabresa e alecrim. >

Adicione o caldo de legumes e tampe a panela. Deixe a abóbora-cabotiá cozinhar em fogo médio por cerca de 10 minutos, ou até que esteja bem macia. Com um garfo, amasse parte da abóbora-cabotiá na panela para formar um molho cremoso, mantendo alguns pedaços inteiros para textura. >

Adicione o espaguete cozido à frigideira e misture bem para envolver a massa no molho de abóbora-cabotiá. Se estiver muito espesso, adicione um pouco da água do cozimento reservada. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida. >

Escondidinho de abóbora com frango desfiado

Ingredientes

Purê de abóbora >

800 g de abóbora-moranga descascada e picada

1 colher de sopa de manteiga

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Água >

Recheio de frango >

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes e picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto >

Modo de preparo

Purê de abóbora >

Coloque a abóbora-moranga em uma panela e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficar macia. Escorra bem e amasse com um garfo até virar purê. Misture a manteiga e tempere com sal e noz-moscada. Reserve. >

Recheio de frango >

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente os tomates, o frango e o molho de tomate. Cozinhe por alguns minutos até ficar bem incorporado. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. >

Montagem >

Em um refratário, espalhe metade do purê de abóbora, cubra com o frango refogado e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até dourar. Sirva em seguida. >