Gastronomia

4 receitas para o café da manhã ricas em proteínas

Aprenda a preparar pratos saborosos para manter a energia e a disposição durante o dia

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:38

Pudim de chia com banana, granola e amêndoas Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock

Começar o dia com uma refeição equilibrada e rica em proteínas é essencial para manter a energia, a concentração e a saciedade ao longo da manhã. As proteínas desempenham um papel fundamental na construção e manutenção dos músculos, além de contribuírem para o bom funcionamento do organismo como um todo. Investir em opções matinais nutritivas ajuda a controlar o apetite, acelera o metabolismo e prepara o corpo para enfrentar a rotina com disposição.

A seguir, aprenda a preparar 4 receitas para o café da manhã ricas em proteínas!

Pudim de chia com banana, granola e amêndoas

Ingredientes

3 colheres de sopa de sementes de chia

1 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de sopa de mel

1 banana cortada em rodelas

1/3 de xícara de chá de granola

6 amêndoas

1 colher de sopa de nibs de cacau

1 colher de sopa de pasta de amendoim

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as sementes de chia com o leite vegetal e o mel. Mexa bem e leve à geladeira por pelo menos 2 horas ou durante a noite para formar o pudim. Retire da geladeira e coloque a mistura em uma tigela. Acrescente por cima as rodelas de banana, a granola, os nibs de cacau e as amêndoas. Finalize com a pasta de amendoim. Sirva em seguida.

Torrada com ovo pochê e abacate

Ingredientes

2 ovos

2 fatias de pão de centeio

1/2 abacate maduro

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de vinagre

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, toste as fatias de pão em fogo médio e reserve. Leve uma panela com água ao fogo médio até quase ferver. Adicione o vinagre à água. Quebre os ovos em pequenas tigelas individuais. Com cuidado, deslize os ovos na água e cozinhe por 3 a 4 minutos, até que a clara esteja firme e a gema ainda mole. Retire com uma escumadeira. Reserve. Em uma tigela, amasse o abacate com um garfo. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Passe o abacate temperado sobre as torradas, coloque o ovo pochê por cima. Finalize com uma pitada de pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Wrap recheado com ovo e vegetais Crédito: Imagem: CreativeUniqueCanvas | Shutterstock

Wrap recheado com ovo e vegetais

Ingredientes

2 ovos

1 clara de ovo

1 colher de sopa de leite

1 colher de chá de azeite

1/2 tomate picado

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de queijo branco amassado

2 tortilhas médias

2 ramos de coentro fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos, a clara de ovo, o leite, o sal e a pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite em fogo médio e despeje a mistura. Mexa levemente até formar os ovos mexidos cremosos. Acrescente o queijo branco e misture até derreter. Aqueça rapidamente as tortilhas em uma frigideira em fogo médio para ficarem macias. Recheie cada tortilha com os ovos mexidos, o pimentão vermelho e o tomate. Finalize com o coentro. Enrole e sirva em seguida.

Tapioca com queijo branco e peito de frango

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca

50 g de queijo branco amassado

50 g de peito de frango cozido e desfiado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente, formando uma camada fina. Cozinhe por 1 a 2 minutos, até que as bordas se soltem da frigideira. Coloque o queijo branco e o peito de frango sobre a tapioca. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Dobre a tapioca ao meio e pressione levemente para que o queijo derreta. Cozinhe por mais 1 minuto, até que o recheio esteja aquecido. Sirva em seguida.