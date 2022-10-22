Veja como fazer camarão na moranga em uma receita imperdível

No Espírito Santo, a gente prepara camarão de tudo que é jeito: no coco, no abacaxi...e na abóbora moranga, quem resiste? Esse clássico pode ser encontrado em diversos restaurantes capixabas de frutos do mar, ao longo do litoral, mas prepará-lo em casa pode ser uma boa ideia.
Então, se você se empolgou com a dica, separe um quilo de camarão e uma moranga de mais ou menos quinhentos gramas. O molho, bem cremoso, ganha um toque de azeite de dendê, mas se preferir, use azeite de oliva.
Mas convenhamos que o sabor desse ingrediente tão famoso no Nordeste tem seu charme e só faz enriquecer receitas como essa.
CAMARÃO NA MORANGA
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 1kg de camarão sete barbas sem casca
- 20g de sal
- 30g de alho
- 200ml de leite de coco
- 500g de moranga em cubos
- 200g de batatas em cubos
- 200g de cenoura
- 100g de cebola
- 120g de tomate
- 50g de pimentão
- 50ml de azeite de dendê
- 1 moranga inteira
- 5g de cheiro verde
- 1 litro de água fervente
- Óleo a gosto
- Azeite de oliva a gosto
- Pré-preparo: lave e corte os cubos da moranga, a cenoura, o cheiro verde e as batatas. Descasque e pique o alho e a cebola. Lave a moranga inteira e reserve.
MODO DE PREPARO:
- Corte a parte de cima da moranga, formando uma tampa. Retire a parte interna e depois passe um pouco de óleo. Leve ao forno em 170°C, por 15 minutos.
- Aqueça o azeite de oliva e refogue nele o alho e a cebola. Em seguida, coloque o camarão e misture rapidamente, retire do fogo e reserve.
- Em uma outra panela, aqueça o azeite de dendê e acrescente a moranga em cubos, a batata e a cenoura.
- Junte o leite de coco, a água e o sal e cozinhe por 30 minutos até que a moranga fique macia.
- Logo em seguida, amasse bem até formar um purê.
- Depois, adicione os camarões refogados e misture com cheiro verde.
- Coloque o refogado dentro da moranga inteira e sirva.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.