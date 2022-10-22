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Bem cremoso

Veja como fazer camarão na moranga em uma receita imperdível

Você vai levar em média 60 minutos para preparar essa delícia de prato e receber elogios ao servi-lo em um almoço ou jantar
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 06:00

Camarão na moranga
Camarão na moranga leva um toque de azeite de dendê Crédito: Divino Fogão/Divulgação
No Espírito Santo, a gente prepara camarão de tudo que é jeito: no coco, no abacaxi...e na abóbora moranga, quem resiste? Esse clássico pode ser encontrado em diversos restaurantes capixabas de frutos do mar, ao longo do litoral, mas prepará-lo em casa pode ser uma boa ideia.
Então, se você se empolgou com a dica, separe um quilo de camarão e uma moranga de mais ou menos quinhentos gramas. O molho, bem cremoso, ganha um toque de azeite de dendê, mas se preferir, use azeite de oliva.
Mas convenhamos que o sabor desse ingrediente tão famoso no Nordeste tem seu charme e só faz enriquecer receitas como essa. 

CAMARÃO NA MORANGA

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 1kg de camarão sete barbas sem casca
  • 20g de sal
  • 30g de alho
  • 200ml de leite de coco
  • 500g de moranga em cubos
  • 200g de batatas em cubos
  • 200g de cenoura
  • 100g de cebola
  • 120g de tomate
  • 50g de pimentão
  • 50ml de azeite de dendê
  • 1 moranga inteira
  • 5g de cheiro verde
  • 1 litro de água fervente
  • Óleo a gosto
  • Azeite de oliva a gosto
  • Pré-preparo: lave e corte os cubos da moranga, a cenoura, o cheiro verde e as batatas. Descasque e pique o alho e a cebola. Lave a moranga inteira e reserve.
MODO DE PREPARO: 
  1. Corte a parte de cima da moranga, formando uma tampa. Retire a parte interna e depois passe um pouco de óleo. Leve ao forno em 170°C, por 15 minutos. 
  2. Aqueça o azeite de oliva e refogue nele o alho e a cebola. Em seguida, coloque o camarão e misture rapidamente, retire do fogo e reserve. 
  3. Em uma outra panela, aqueça o azeite de dendê e acrescente a moranga em cubos, a batata e a cenoura. 
  4. Junte o leite de coco, a água e o sal e cozinhe por 30 minutos até que a moranga fique macia. 
  5. Logo em seguida, amasse bem até formar um purê. 
  6. Depois, adicione os camarões refogados e misture com cheiro verde. 
  7. Coloque o refogado dentro da moranga inteira e sirva.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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