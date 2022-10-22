Veja como fazer camarão na moranga em uma receita imperdível

Camarão na moranga leva um toque de azeite de dendê Crédito: Divino Fogão/Divulgação

No Espírito Santo, a gente prepara camarão de tudo que é jeito: no coco, no abacaxi...e na abóbora moranga, quem resiste? Esse clássico pode ser encontrado em diversos restaurantes capixabas de frutos do mar, ao longo do litoral, mas prepará-lo em casa pode ser uma boa ideia.

Então, se você se empolgou com a dica, separe um quilo de camarão e uma moranga de mais ou menos quinhentos gramas. O molho, bem cremoso, ganha um toque de azeite de dendê, mas se preferir, use azeite de oliva.

Mas convenhamos que o sabor desse ingrediente tão famoso no Nordeste tem seu charme e só faz enriquecer receitas como essa.

CAMARÃO NA MORANGA

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 60 minutos

Nível: médio



INGREDIENTES:

1kg de camarão sete barbas sem casca



20g de sal



30g de alho



200ml de leite de coco



500g de moranga em cubos



200g de batatas em cubos



200g de cenoura



100g de cebola



120g de tomate



50g de pimentão



50ml de azeite de dendê



1 moranga inteira



5g de cheiro verde



1 litro de água fervente



Óleo a gosto



Azeite de oliva a gosto



Pré-preparo: lave e corte os cubos da moranga, a cenoura, o cheiro verde e as batatas. Descasque e pique o alho e a cebola. Lave a moranga inteira e reserve.



MODO DE PREPARO:

Corte a parte de cima da moranga, formando uma tampa. Retire a parte interna e depois passe um pouco de óleo. Leve ao forno em 170°C, por 15 minutos. Aqueça o azeite de oliva e refogue nele o alho e a cebola. Em seguida, coloque o camarão e misture rapidamente, retire do fogo e reserve. Em uma outra panela, aqueça o azeite de dendê e acrescente a moranga em cubos, a batata e a cenoura. Junte o leite de coco, a água e o sal e cozinhe por 30 minutos até que a moranga fique macia. Logo em seguida, amasse bem até formar um purê. Depois, adicione os camarões refogados e misture com cheiro verde. Coloque o refogado dentro da moranga inteira e sirva.