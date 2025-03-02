Torta de leite condensado é sobremesa fácil e saborosa; veja receita

Vai receber convidados em casa e não sabe ainda que sobremesa servir? Então, aqui vai uma dica prática e saborosa: torta de leite condensado, que também combina com brunch ou café da tarde.
Se você curtiu a ideia e já quer colocar a mão na massa, confira abaixo o passo a passo da preparação, que rende de oito a dez fatias. O doce requer um tempo na geladeira antes de servir e, para deixá-lo bem refrescante, a dica é finalizar com raspas de limão siciliano.
Torta de leite condensado
Rendimento: de 8 a 10 fatias
Tempo de preparo: 1 hora + tempo de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1 hora + tempo de geladeira
Nível: fácil
Ingredientes:
- 4 gemas de ovos
- 1 caixa de leite condensado
- Raspas da casca de um limão siciliano
- 1 suco de limão
- 1 pacote de biscoito doce
- 125g de margarina
Modo de preparo:
- Triture os biscoitos e depois derreta a margarina.
- Junte ao biscoito triturado e, com a mistura, forre uma assadeira média.
- Em seguida, junte o leite condensado, as gemas batidas e peneiradas, as raspas e o sumo do limão. Misture tudo.
- Derrame a mistura na assadeira sobre a massa e leve ao forno moderado (180º C) por 30 minutos.
- Assim que estiver pronta, deixe a torta esfriar um pouquinho e sirva.
Fonte: Puro Sabor. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.