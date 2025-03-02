Torta de leite condensado é sobremesa fácil e saborosa; veja receita

Vai receber convidados em casa e não sabe ainda que sobremesa servir? Então, aqui vai uma dica prática e saborosa: torta de leite condensado, que também combina com brunch ou café da tarde.

Se você curtiu a ideia e já quer colocar a mão na massa, confira abaixo o passo a passo da preparação, que rende de oito a dez fatias. O doce requer um tempo na geladeira antes de servir e, para deixá-lo bem refrescante, a dica é finalizar com raspas de limão siciliano.