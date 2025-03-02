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Torta de leite condensado é sobremesa fácil e saborosa; veja receita

Dica do HZ também é uma boa opção para oferecer em um brunch ou café da tarde. Finalize com raspas de limão e sirva gelada!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Março de 2025 às 08:00

Torta de leite condensado
Torta de leite condensado rende em média 10 fatias Crédito: Puro Sabor
Vai receber convidados em casa e não sabe ainda que sobremesa servir? Então, aqui vai uma dica prática e saborosa: torta de leite condensado, que também combina com brunch ou café da tarde. 
Se você curtiu a ideia e já quer colocar a mão na massa, confira abaixo o passo a passo da preparação, que rende de oito a dez fatias. O doce requer um tempo na geladeira antes de servir e, para deixá-lo bem refrescante, a dica é finalizar com raspas de limão siciliano.  

Torta de leite condensado

Rendimento: de 8 a 10 fatias 
Tempo de preparo: 1 hora + tempo de geladeira
Nível: fácil
Ingredientes:
  • 4 gemas de ovos
  • 1 caixa de leite condensado
  • Raspas da casca de um limão siciliano
  • 1 suco de limão
  • 1 pacote de biscoito doce
  • 125g de margarina
Modo de preparo:
  1. Triture os biscoitos e depois derreta a margarina. 
  2. Junte ao biscoito triturado e, com a mistura, forre uma assadeira média.
  3. Em seguida, junte o leite condensado, as gemas batidas e peneiradas, as raspas e o sumo do limão. Misture tudo.
  4. Derrame a mistura na assadeira sobre a massa e leve ao forno moderado (180º C) por 30 minutos. 
  5. Assim que estiver pronta, deixe a torta esfriar um pouquinho e sirva. 
Fonte: Puro Sabor. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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