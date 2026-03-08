Faça em casa

Tabule tradicional: conheça segredos da receita de salada árabe

Preparado com triguilho e temperos cheios de frescor, como hortelã e limão, o prato é uma ótima pedida nos dias de calor

Publicado em 8 de março de 2026 às 08:08

Tabule é uma ótima pedida de salada para o calor Crédito: Acervo/Nestlé

O tabule é a salada mais tradicional da culinária árabe. De origem libanesa, essa preparação traz um frescor irresistível à mesa, garantido pela presença de ervas como salsinha e hortelã e pelo toque cítrico do limão. Sua base é o triguilho (trigo para quibe), e a montagem geralmente inclui alface.

Se você também é do time que adora comer tabule fazendo trouxinhas ou caminhas com as folhas da hortaliça, siga o passo a passo dessa receita escolhida por HZ. A lista de ingredientes e as instruções vêm a seguir:

Tabule tradicional

Ingredientes:

1 pé de alface picado



Meia xícara (chá) de trigo para quibe



3 tomates sem sementes, picados



Meia cebola picada



1 pepino pequeno picado



4 colheres (sopa) de cheiro-verde



Meio maço de hortelã picado



Meia colher (chá) de pimenta-do-reino moída



Meia colher (sopa) de zaatar ou de tempero Fondor (opcional)



3 colheres (sopa) de suco de limão



3 colheres (sopa) de azeite

Leia mais Quibe cru: veja como preparar essa versão da iguaria árabe

Modo de preparo:

Em uma travessa grande, coloque as folhas de alface picadas e reserve. Lave bem o trigo para quibe em água corrente. Deixe-o de molho em água fria por cerca de 30 minutos.

Após esse tempo, escorra o trigo em uma peneira e aperte-o com as mãos para retirar o excesso de água.

Em um recipiente grande, adicione o trigo hidratado, o tomate picado, a cebola cortada em cubos, o pepino picado, o cheiro-verde e a hortelã. Misture bem para incorporar todos os ingredientes.

Tempere a mistura com pimenta-do-reino, zaatar ou Fondor, o suco de limão e o azeite de oliva. Mexa bem até que os temperos estejam bem distribuídos.

Disponha a mistura sobre a cama de alface na travessa. Sirva imediatamente ou deixe na geladeira por alguns minutos para apurar ainda mais o sabor dos temperos.

Ao hidratar o trigo, deixe-o de molho por cerca de 30 minutos, mas não por mais tempo, pois ele pode absorver muita água e perder a crocância. Aperte bem para retirar o excesso de água e garantir que o trigo não fique encharcado.

Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar