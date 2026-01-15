Salada de feijão: 5 receitas ricas em ferro para os dias quentes

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:51
Quando o calor aperta, a vontade de cozinhar pratos quentes diminui bastante. É aí que entram as saladas refrescantes e nutritivas, perfeitas para matar a fome sem esquentar ainda mais a cozinha. O feijão é um aliado nesse cenário, porque oferece proteínas vegetais, fibras e ferro.
O ferro, em especial, é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, principalmente por participar da formação das células do sangue e do transporte de oxigênio. A deficiência desse mineral pode causar fadiga, fraqueza e queda na imunidade.
A seguir, confira 5 versões deliciosas de salada de feijão para incluir no seu cardápio!
Em uma tigela grande, coloque o feijão-branco já frio e acrescente o tomate, a cebola-roxa e o pimentão vermelho. Misture delicadamente para não quebrar os grãos. Adicione a cebolinha e a salsinha, distribuindo bem pelos ingredientes.
Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa com cuidado até que todos os ingredientes estejam envolvidos. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos antes de servir para realçar os sabores.
Misture o feijão-carioca com o espinafre e a laranja em uma tigela. Acrescente as sementes. Em outro recipiente, misture o azeite, o vinagre e o sal. Incorpore o molho à salada e sirva imediatamente ou levemente gelada.
Em uma tigela grande, coloque o feijão-vermelho já frio e acrescente o tomate-cereja, o pepino, o pimentão amarelo e a cebola-roxa. Misture delicadamente para preservar a textura dos grãos e dos vegetais. Junte a cebolinha, distribuindo de maneira uniforme.
Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e misture com cuidado até envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir para intensificar os sabores.
Coloque o feijão-fradinho, a beterraba e a cebola-roxa em uma tigela. Em um recipiente, misture o azeite com o limão e o sal. Regue a salada, finalize com a hortelã e leve à geladeira por 20 minutos antes de servir.
Misture o feijão-manteiga e o grão-de-bico em uma tigela. Acrescente a rúcula e o tomate seco. Em outro recipiente, misture o azeite, o limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada, misture suavemente e sirva fria.
