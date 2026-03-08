Astrologia

Mulher de cada signo: conheça as características das nativas do zodíaco

Sensibilidade, liderança, intuição e independência aparecem de formas únicas, conforme a astrologia

Publicado em 8 de março de 2026 às 12:50

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é um momento de reconhecimento das conquistas femininas e de reflexão sobre a pluralidade de experiências que marcam a trajetória das mulheres. Entre diferentes formas de compreender essas características, a astrologia oferece um olhar simbólico sobre comportamentos, talentos e desafios.

No zodíaco, cada signo revela uma faceta dessa potência feminina que, ao longo dos séculos, deixou a sombra para ocupar seu espaço no mundo com autenticidade e coragem. Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica as principais características das mulheres de cada signo. Confira!

Áries

A mulher ariana não pede permissão, ela é pioneira, empreendedora e direta. Ela aprendeu a falar por si mesma e não aceita nenhum tipo de silenciamento. Moderna, ela lidera projetos , rompe padrões e não tem medo de começar do zero. Seu desafio é aprender que assertividade e vulnerabilidade podem caminhar de mãos dadas.

Touro

A mulher de Touro é executiva, construtora de caminhos. Ela conhece o valor da estabilidade e da autonomia financeira. Trabalha com constância e cria segurança ao seu redor. Ela sabe que pode sentir prazer por direito próprio sem nenhuma culpa. Seu desafio é flexibilizar quando a vida pede mudança.

Gêmeos

A mulher de Gêmeos é comunicativa, curiosa, bem-informada e conectada . Ela estuda, questiona e não aceita versões únicas – seja do que for. Transita entre seus vários papéis com inteligência e leveza. Seu desafio é se aprofundar sem dispersar.

Câncer

A mulher de Câncer é acolhedora e sabe se proteger. Para ela, sensibilidade não é fraqueza nem vulnerabilidade. Na verdade, esse é o seu maior poder. Ela é moderna, ambiciosa e sabe equilibrar trabalho e afeto, mas não deve se anular por ninguém. Aliás, esse é o seu maior desafio.

Leão

A mulher de Leão reconhece naturalmente seu brilho; ela sabe ocupar seu espaço com presença e autoestima. Moderna, ela entende que o sucesso feminino não deve ser diminuído para caber em expectativas alheias. Seu desafio é dividir o palco sem perder a própria luz.

Virgem

Essa é uma mulher que organiza e transforma. A virginiana é estratégica, eficiente e comprometida. Ela é detalhista, metódica e busca excelência sem abrir mão da ética. Seu desafio está em abandonar a autocobrança excessiva e reconhecer seu próprio valor.

Libra

A mulher de Libra é equilibrada, diplomática, justa e consciente da importância das relações. Ela luta por igualdade e por respeito com elegância e firmeza. Seu maior desafio é saber que agradar o outro deve sempre estar acompanhado do autorrespeito.

Escorpião

Ela é profunda e está acostumada a mergulhar em todos os níveis de suas emoções. Ela conhece a morte simbólica e o renascimento, que é seu maior talento. Intensa, profunda e intuitiva, a escorpiana não teme as transformações que a vida lhe impõe. Ela fala de desejo, de poder e de autonomia sem tabus. Seu desafio está em confiar sem precisar manter o controle sobre tudo.

Sagitário

A mulher de Sagitário é expansiva, aventureira e dinâmica. Ela busca o conhecimento, ama liberdade e nunca abre mão da sua própria verdade. Ela rompe fronteiras geográficas e mentais. Seu desafio está em sustentar seus compromissos sem se sentir prisioneira das responsabilidades.

Capricórnio

Ela é uma mulher que constrói seu legado, tijolo por tijolo, dia após dia. Determinada e ambiciosa, a capricorniana sabe onde quer chegar, e normalmente vai muito além do imaginado. Conservadora, ela ocupa cargos de liderança e transforma estruturas. Seu desafio é permitir-se descansar e se entregar.

Aquário

A mulher de Aquário é revolucionária, visionária e independente. Inovadora e moderna, está sempre questionando os padrões cristalizados das estruturas sociais, sejam políticas, familiares ou religiosas. A aquariana contesta convenções e propõe novas formas de pensar a sociedade. É uma defensora de causas e dos oprimidos. Seu desafio é conectar a razão ao seu coração.

Peixes

A mulher de Peixes é intuitiva, sensível, artística e empática; ela percebe as nuances e capta o invisível e as energias que ninguém consegue sentir. Ela entende que espiritualidade e vida prática podem coexistir. Seu desafio está em estabelecer limites para não se dissolver e se misturar aos outros.

Por Mariah Santos