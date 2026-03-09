Cardápio saudável: 5 receitas sem carne para o almoço da semana

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:52
Manter uma alimentação gostosa e equilibrada ao longo da semana pode ser mais simples do que parece. Com ingredientes variados e preparos práticos, é possível montar refeições saborosas e nutritivas mesmo sem incluir carne no cardápio. Pratos à base de legumes, grãos e queijos oferecem boas combinações de sabores e ainda trazem diversidade para o almoço do dia a dia.
A seguir, confira 5 receitas sem carne para o almoço da semana!
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe rapidamente as fatias de berinjela e as rodelas de abobrinha até ficarem levemente macias. Tempere com uma pitada de sal e reserve.
Em um refratário, espalhe uma camada de molho de tomate no fundo. Cubra com uma camada de massa para lasanha e distribua algumas fatias de berinjela, rodelas de abobrinha, parte da ricota esfarelada e da muçarela. Regue com um pouco de molho de tomate e repita as camadas até finalizar os ingredientes.
Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos ou até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno, finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.
Comece lavando bem as batatas em água corrente e depois seque com um pano. Sem descascá-las, pincele cada uma com o azeite de oliva, envolva-as individualmente em papel-alumínio e disponha em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 50 minutos ou até que estejam macias ao serem espetadas com uma faca, mas ainda firmes. Retire do forno, deixe amornar e remova o papel-alumínio.
Com uma faca, faça um corte na parte superior de cada batata, formando uma pequena tampa. Retire parte do miolo com uma colher, deixando cerca de 1 cm de batata junto à casca para manter a estrutura. Reserve o miolo em uma tigela.
Em um recipiente, amasse o miolo da batata com o leite integral até obter um purê cremoso . Tempere com sal e pimenta-do-reino. Tempere também o interior das batatas com uma pitada de sal. Em seguida, recheie cada uma colocando primeiro uma porção de requeijão cremoso, depois a rúcula e o tomate seco. Cubra com uma camada do purê de batata, pressionando levemente para acomodar o recheio.
Unte levemente uma assadeira com o fio de óleo e disponha as batatas recheadas. Espalhe um pouco mais de requeijão sobre cada batata e finalize com a muçarela ralada e o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 10 a 15 minutos, ou até que os queijos estejam completamente derretidos e levemente dourados. Retire do forno, deixe descansar por alguns minutos e sirva em seguida.
Em uma panela, cubra a mandioquinha com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse bem até obter um purê. Adicione a manteiga e o leite e misture até formar um purê cremoso. Tempere com sal e reserve.
Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o milho-verde e refogue por alguns minutos até os legumes ficarem macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em um refratário, espalhe o refogado de legumes e cubra com o purê de mandioquinha. Finalize com o queijo muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.
Em uma panela, leve o caldo de legumes ao fogo alto até ferver. Assim que levantar fervura, reduza o fogo e mantenha o caldo aquecido em fogo baixo. Em outra panela, aqueça 3 colheres de sopa de manteiga em fogo médio. Quando começar a dourar, adicione o shitake e refogue rapidamente. Acrescente a cebola picada e refogue até que fique macia e translúcida.
Adicione o arroz arbóreo e refogue por cerca de 2 minutos, mexendo para não queimar. Em seguida, acrescente o vinho branco e deixe reduzir até que o líquido diminua pela metade. Adicione uma concha do caldo de legumes quente e mexa até que o líquido seja absorvido. Repita o processo, adicionando o caldo aos poucos e mexendo sempre, até que o arroz esteja al dente e com textura cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Desligue o fogo, acrescente a manteiga restante e o queijo parmesão ralado. Misture delicadamente até incorporar. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o tomate e o pimentão e refogue por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o quiabo e a abóbora e misture bem. Acrescente o caldo de legumes , o colorau e o sal. Tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 15 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Mexa de vez em quando para evitar que grudem no fundo da panela. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta