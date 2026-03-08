Mês da mulher

Literatura feminina é tema de roda de conversa gratuita em Vila Velha

Evento do projeto Livro por Elas debate a escrita de mulheres e a obra “Fogo de Palha”, de Carla Guerson, em roda de conversa na Casa Cultural 155

Publicado em 8 de março de 2026 às 12:00

A escrita feminina e as experiências que atravessam a vida das mulheres são o ponto de partida para uma roda de conversa literária que acontece no próximo sábado, 14 de março, às 19h, no Centro de Vila Velha. O encontro integra a programação da segunda edição do projeto Livro por Elas e terá como convidada a escritora capixaba Carla Guerson, com mediação da também escritora e professora universitária Junia Zaidan. A atividade é gratuita e será realizada na Biblioteca Cine Por Elas, localizada na Casa Cultural 155.

Durante o bate-papo, o público vai discutir o livro “Fogo de Palha” (2023), segundo título publicado por Carla Guerson e seu primeiro de poesia. Na obra, a autora apresenta uma escrita intensa que percorre temas como amores e desamores, maternidade, autodescoberta, solidão e transformação, explorando as complexidades da experiência de ser mulher.

Além da roda de conversa presencial, o projeto também promove outras atividades voltadas ao universo da literatura feminina. Na sexta-feira, 13 de março, às 19h, acontece um bate-papo online com a influenciadora literária Camilla Dias e a escritora Carla Guerson, com mediação da produtora cultural e idealizadora do projeto, Fabiola Mozine.

Já no domingo, 15 de março, às 15h, Carla ministra a Oficina de Escrita Criativa – Memória Inventada, que discute os limites entre realidade e ficção na criação literária. A formação será realizada na Biblioteca Cine Por Elas e já está com todas as vagas preenchidas.

O Livro por Elas tem como objetivo fortalecer a literatura produzida por mulheres, ampliando espaços de leitura, escrita e troca de experiências entre autoras e público. A iniciativa busca incentivar o protagonismo feminino na literatura e valorizar a produção de escritoras capixabas por meio de oficinas, encontros e rodas de conversa.

Natural de Vitória, Carla Guerson é autora de quatro livros: O som do tapa (contos, 2021), Fogo de Palha (poesia, 2022), Todo mundo tem mãe, Catarina (romance, 2024) e Ninguém me obedece, muito menos eu (poesia, 2025). Além de escritora, ela atua como mediadora de clubes de leitura, ministra oficinas de escrita criativa e apresenta o programa Marca Texto, na Rádio ES FM.

