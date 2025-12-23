Programe-se!

Restaurantes do ES abertos no Natal para café, almoço ou jantar; veja lista

Churrasco, comida de boteco e frutos do mar estão entre as opções para comer em lugares com funcionamento especial na Grande Vitória

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 07:00

Churrasco do bar O Quintal, em Vitória Crédito: Ciro Trigo

No feriado de 25 de dezembro, ou mesmo na véspera do Natal, quando ocorre a tradicional ceia festiva, bares, restaurantes, cafeterias e sorveterias capixabas preparam um esquema especial de atendimento, e muitos estabelecimentos optam por não funcionar nessas datas.

Mas se você vai estar na Grande Vitória e procura onde comer fora de casa nesse período, HZ pode ajudar com dicas de lugares em Vitória, Vila Velha, Guarapari e Serra.

A lista que preparamos inclui brunch, frutos do mar, comida árabe, churrasco, quitutes de boteco, gelatos e também refeições temáticas em alguns hotéis da Capital. Confira os horários e aproveite!



Restaurantes abertos no Natal (café, brunch, almoço ou jantar)

BARUTTI GELATERIA - Gelatos e sobremesas. Véspera de Natal (24/12) - das 12h às 19h. Natal (25/12) - das 12h às 22h30. Endereços: Vitória: Rua Joaquim Lírio, 401, Praia do Canto. Vila Velha: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Guarapari: Av. Beira Mar, 1288, Praia do Morro. Mais informações: @baruttigelato.

Gelato Feliz Natal da Barutti Crédito: Nycholas Benaia

RESTAURANTE BOQUEIRÃO - Moqueca e frutos do mar. Véspera de Natal (24/12) - das 11h às 16h. Natal (25/12) - das 11h às 18h. Endereço: Rua Belo Horizonte, 71, Meaípe, Guarapari. Mais informações: @boqueiraooficial.

CATUÁ RESTAURANTE - Moqueca e frutos do mar. Véspera de Natal (24/12) - das 10h às 17h. Natal (25/12) - das 10h às 18h. Endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 1.002, próximo ao final do calçadão de Jacaraípe, Serra. Mais informações: @catuarestaurante.

Arroz de polvo com mariscos do Catuá, em Jacaraípe Crédito: Evelize Calmon

RANCHO BELISKÃO - Churrasco e cozinha variada. Véspera de Natal (24/12) - das 11h às 17h. Natal (25/12) - das 11h às 17h. Endereço: Rua José Celso Cláudio, 134, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ranchobeliskao.

CLERICOT CAFÉ - Cafeteria com brunch, almoço e jantar. Véspera de Natal (24/12) - das 7h às 16h. Natal (25/12) - das 7h às 16h. Endereço: Orla da Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @clericotcafe.

O Clericot serve café e brunch à beira-mar, na Curva da Jurema Crédito: Instagram @clericotcafe

Ceia e almoço de Natal no Hotel Ilha do Boi Em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi vai oferecer a tradicional ceia natalina em seu restaurante no dia 24/12 e, no dia 25, servirá um almoço de Natal, ambos abertos ao público. O bufê da ceia de Natal terá opções como bombom de gorgonzola com geleia de maracujá, burrata com tomate confit e cogumelos, salpicão de camarão defumado, lombo de bacalhau confit e lasanha de vegetais com queijo vegano, entre outros. No almoço do dia 25, o bufê será composto de preparações como farofa dourada com cebolas, bacon e castanhas; risoto de frutos do mar e cupim na manteiga de garrafa. Valores: Ceia de Natal - R$ 900 por pessoa (das 21h às 1h/inclui entradas, pratos, sobremesas e bebidas, como vinho, espumante, cerveja, refrigerante e suco). Almoço de Natal - R$ 160 por pessoa (das 12h às 15h/bufê completo). Reservas e mais informações: (27) 99958-9406 ou e-mail: [email protected].



DOMUS ITÁLICA RISTORANTE - Cozinha italiana. Véspera de Natal (24/12) - das 11h30 às 17h. Natal (25/12) - das 11h30 às 16h e das 19h às 23h. Endereço: Rua Romero Botelho, anexo ao Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @domusitalica.

FORNERIA DON CAMALEONE - Pizzas, massas e risotos. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - a partir das 17h30. Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @doncamaleone.

Pizza da Forneria Don Camaleone, na Praia do Canto Crédito: Acervo/Don Camaleone

MARESIA'S - Moqueca e frutos do mar. Véspera de Natal (24/12) - das 10h às 17h. Natal (25/12) - das 10h às 18h. Endereço: Avenida Atapoã, 1, Praia da Chaleirinha, Manguinhos, Serra. Mais informações: @espacomaresias.

HUNTY'S HAMBURGUERIA - Hambúrguer. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - das 18h às 22h30. Endereço: Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @huntyshamburgueria.

Horário especial nos restaurantes do Shopping Vitória Os restaurantes localizados no Shopping Vitória, tanto os da praça de alimentação quanto os da área gourmet, que inclui Bacco, Johnny Rockets, Zattar, Five Sports Bar e Figata, funcionarão em horário especial no dia 24/12, véspera de Natal: das 10h às 19h. Na quinta-feira, 25/12, o expediente das operações de alimentação será normal, das 11h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @shoppingvitoria.



MANDACARU GASTROBAR - Cozinha brasileira com ênfase em pratos nordestinos. Véspera de Natal (24/12) - das 11h às 17h. Natal (25/12) - das 11h às 23h. Endereços: Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 134, Prainha. Vitória - Av. Anísio Fernandes Coelho, 1.301, Jardim da Penha. Mais informações: @mandacarugastrobar.

O QUINTAL PARRILLA BAR - Churrasco. Véspera de Natal (24/12) - das 11h às 17h. Natal (25/12) - das 17h à meia-noite. Endereço: Rua Aleixo Netto, 1158, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @oquintalparrillabar.

SEU QUINTO BOTEQUIM - Comida de boteco. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - das 16h às 23h30. Endereço: Rua Celso Calmon, 80, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @seuquinto.

Carne de sol do Seu Quinto Botequim, em Vitória Crédito: Ciro Trigo

TERO BRASA E VINHO - Cozinha contemporânea com ênfase em preparações na parrilha. Véspera de Natal (24/12) - das 11h30 às 17h. Natal (25/12) - das 18h30 às 23h30. Endereço: Rua Eugênio Netto, 326, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @terobrasaevinho.

SALSA PIZZARIA - Pizzas. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - das 18h às 23h59. Endereço: Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @salsapizzaria.

Pizza com alcachofra da Salsa Pizzaria, em Vitória Crédito: Olivier Schochlin

SALSA SELF-SERVICE - Cozinha variada/bufê a quilo. Véspera de Natal (24/12) - das 11h às 14h30. Natal (25/12) - fechado. Endereço: Rua Madeira de Freitas, 76, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @salsaselfservice.

SFIHERIA - Cozinha árabe. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - das 17h às 23h30. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @sfiheria.

Ceia e café da manhã de Natal no hotel Golden Tulip Na Capital, o hotel Golden Tulip Porto Vitória vai celebrar as festas de fim de ano oferecendo café da manhã natalino, no dia 25/12, e ceias de Natal e Réveillon, nos dias 24/12 e 31/12, respectivamente. Os eventos temáticos não serão restritos aos hóspedes, podendo ser aproveitados também por visitantes. A ceia de Natal incluirá saladas, aperitivos e pratos como arroz natalino, farofa californiana com frutas, batata gratinada com gorgonzola, chester recheado, lombo suíno com bacon, bife wellington e penne ao molho. De sobremesa, estão previstas opções como pudim de leite, tortas doces e panetones. O café da manhã do dia 25 será servido entre 6h e 10h30, a R$ 64 por pessoa (crianças de até sete anos não pagam e até 12 pagam 50% do valor). A ceia de Natal custará R$ 160 por pessoa (sujeito a alteração), e a de réveillon R$ 180 por pessoa (sujeito a alteração), e ambas acontecerão das 19h às 22h. Os cardápios já incluem bebidas não alcoólicas. Reservas e mais informações: (27) 3533-1300 e 3533-1323 (WhatsApp) ou e-mail [email protected].

PECORINO BAR & TRATTORIA - Cozinha italiana. Véspera de Natal (24/12) - das 11h30 às 17h. Natal (25/12) - das 11h30 às 22h. Endereço: Shopping Praia da Costa, piso L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @pecorinovilavelha.

RUAN Y RAMIREZ - Hambúrguer. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - das 17h50 às 23h. Endereço: Av. Governador Eurico Rezende, 135, loja 14, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ruanramirez.br.

T.T. BURGER - Hambúrguer. Véspera de Natal (24/12) - fechado. Natal (25/12) - das 18h à meia-noite. Endereço: Rua João da Cruz, 322, loja 2, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @t.t.burger.

