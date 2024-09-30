Restaurantes comemoram Dia da Moqueca com descontos; veja lista

Você sabia que 30 de setembro é o Dia da Moqueca Capixaba? A data que celebra o prato típico mais famoso da culinária espírito-santense foi instituída por lei em 2012, pela prefeitura de Vitória, e, no ano seguinte, foi oficializada pelo governo do Estado como o Dia Estadual da Moqueca Capixaba.
Além disso, o Dia da Moqueca coincide com o aniversário do jornalista Cacau Monjardim (in memorian), autor da frase "moqueca só capixaba, o resto é peixada".
Nesta segunda (30/09), cinco restaurantes da Grande Vitória farão ações especiais para homenagear o prato, oferecendo descontos e cortesias aos clientes que o pedirem. Confira a seguir.
5 RESTAURANTES PARA COMEMORAR O DIA DA MOQUECA CAPIXABA
TRADIÇÃO EM MANGUINHOS
No restaurante Enseada de Manguinhos, um dos mais tradicionais do balneário na Serra, o Dia da Moqueca (30) será lembrado com uma promoção. Durante esta segunda-feira, no almoço e no jantar, a moqueca de badejo com camarões médios, que normalmente custa R$ 263, terá 15% de desconto no valor. O prato é acompanhado por pirão, moquequinha de banana e arroz branco. Horários: das 10h às 23h (bar) e das 11h às 17h (restaurante no segundo andar). Avenida Atapoã, 3. Mais informações: (27) 3243-1413. FOTO: Enseada/Divulgação
SOBREMESA PARA ACOMPANHAR
Em comemoração ao Dia da Moqueca Capixaba (30/09), o Papaguth vai oferecer sobremesa de cortesia aos clientes que pedirem o prato nesta segunda-feira. As opções são: torta de limão, torta alemã ou torta holandesa. Horário: das 11h30 às 15h30. Praça do Papa, O restaurante é um dos cinco finalistas na categoria Moqueca do 2º Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores restaurantes do ES pelo voto popular. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: (27) 3225-5773. FOTO: Evelize Calmon
CLÁSSICO DE JACARAÍPE
Nesta segunda, Dia da Moqueca, o restaurante Berro d'Água também vai oferecer desconto aos clientes. Para comemorar a data, a moqueca de dourado, cujo preço regular é R$ 149,90, será vendida por R$ 109,90. O prato serve duas pessoas e inclui acompanhamentos: arroz, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Horário: das 9h às 18h. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. Mais informações: (27) 3243-3236. FOTO: Instagram/Berro d'Água
CORTESIA PARA APIMENTAR
No São Pedro, restaurante mais tradicional do Espírito Santo quando o assunto é moqueca, os clientes que forem almoçar nesta segunda (30) receberão como mimo uma garrafinha com a pimenta em conserva servida na casa, que também concorre ao Prêmio HZ Gastrô na categoria Moqueca. Horário: das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. Mais informações: (27) 3227-0470. FOTO: Carlos Alberto Silva
BADEJO COM DESCONTO
O restaurante Enseada Geraldinho, em Vitória, também vai homenagear a famosa receita capixaba. Nesta segunda-feira (30), a moqueca de badejo com camarões médios, que normalmente custa R$ 319,90, será vendida com 15% de desconto. O prato serve duas pessoas e vai à mesa com pirão, arroz branco e moquequinha de banana-da-terra. A casa também é finalista no 2º Prêmio HZ Gastrô. Horário: Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto. Mais informações: (27) 3324-6360. FOTO: Ari Oliveira