Rede Gazeta dá largada ao Roda de Boteco 2022

de 3 de junho a 3 de julho (concurso gastronômico) e 8 e 9 de julho (Botecão)

40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Botecão: Parque da Prainha, em Vila Velha

a partir de R$ 60 (meia-entrada) por dia, à venda no site

e na loja Believe (Rua Henrique Moscoso, 244, loja 2, Praia da Costa, Vila Velha/(27) 3229-3988).

assinantes têm desconto no valor do ingresso.

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no perfil @rodadeboteco (Instagram)

e com a Ecos Eventos no (27) 3327-2200.