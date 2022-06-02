Rede Gazeta dá largada ao Roda de Boteco 2022

Os botequeiros estão contando as horas para cair de boca (literalmente) nas delícias do Roda de Boteco. Com estreia marcada para esta sexta (3), o festival foi apresentado a jornalistas e funcionários da Rede Gazeta, em Bento Ferreira, Vitória, durante uma coletiva na tarde desta quinta (2).
Dos 40 bares confirmados na edição 2022, 17 participaram da pré-estreia. "Ao todo, são 40 bares, sendo 23 de Vila Velha, 15 de Vitória e dois de Cariacica. Estamos com uma expectativa de público de 100 mil pessoas circulando pelos estabelecimentos durante os 30 dias. Só no Botecão, nos dias 8 e 9 de julho, esperamos 24 mil pessoas", estima Raimundo Nonato, organizador do festival.
Por falar no evento de encerramento do Roda de Boteco, a festa neste ano deixa a Área Verde do Álvares Cabral (onde aconteceu em 2019, antes da interrupção por conta da Covid-19) e desembarca no Parque da Prainha, em Vila Velha.
"A Prainha traz o dobro da área, proporcionando mais conforto ao público. Além disso, nosso palco estará de frente para o mar, com a bela vista do litoral de Vila Velha", enfatiza Nonato, dizendo que o Roda de Boteco - e sua programação - fazem parte das comemorações dos 28 anos da Rádio Litoral FM.
O festival promete sustentabilidade em sua principal edição de 2022. "Entre as ações, vamos aproveitar cerca de 400 litros de óleo (usados pelos estabelecimentos) para transformá-los em material de limpeza, promovendo doações a instituições beneficentes. Além disso, serão cerca de 3,3 toneladas de alimentos conseguidos por meio do ingresso solidário", explica o organizador.
ATRAÇÕES DO BOTECÃO
A principal atração musical dos dois dias de Botecão será Alexandre Pires e sua turnê "Baile do Nêgo Veio", cujo repertório passeia por sucessos dos anos 1990 e clássicos de axé, rock, forró e pop, com apresentação marcada para 8 de julho. No dia seguinte, o espaço recebe as bandas Vou pro Sereno e o Grupo Clareou.
Durante os dias de festival, o público poderá comparecer aos botecos, provar os petiscos concorrentes e dar notas aos pratos. Depois, o cliente deverá depositar a ficha de votação nas urnas localizadas nos próprios estabelecimentos.
No concurso de bares e botecos são avaliados o sabor do petisco, a originalidade da criação, a limpeza do ambiente, a temperatura da bebida e o atendimento do garçom. Façam as suas apostas!
RODA DE BOTECO 2022 - GRANDE VITÓRIA
Quando: de 3 de junho a 3 de julho (concurso gastronômico) e 8 e 9 de julho (Botecão)
Onde: 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Botecão: Parque da Prainha, em Vila Velha
Ingressos para o Botecão: a partir de R$ 60 (meia-entrada) por dia, à venda no site Blueticket e na loja Believe (Rua Henrique Moscoso, 244, loja 2, Praia da Costa, Vila Velha/(27) 3229-3988). CLUBE A GAZETA: assinantes têm desconto no valor do ingresso. Clique aqui para saber mais.
Mais informações: no perfil @rodadeboteco (Instagram) e com a Ecos Eventos no (27) 3327-2200.
Quando: de 3 de junho a 3 de julho (concurso gastronômico) e 8 e 9 de julho (Botecão)
Onde: 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha e Cariacica. Botecão: Parque da Prainha, em Vila Velha
Ingressos para o Botecão: a partir de R$ 60 (meia-entrada) por dia, à venda no site Blueticket e na loja Believe (Rua Henrique Moscoso, 244, loja 2, Praia da Costa, Vila Velha/(27) 3229-3988). CLUBE A GAZETA: assinantes têm desconto no valor do ingresso. Clique aqui para saber mais.
Mais informações: no perfil @rodadeboteco (Instagram) e com a Ecos Eventos no (27) 3327-2200.