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Noroeste do ES

Pancas recebe festival de gastronomia com shows musicais

Edição de Natal do Sabores & Canções acontece de 21 a 23 de dezembro no estádio Raul Honorato. A entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 18:30

Conhecido por seu festival de balonismo, o município de Pancas, no Noroeste do Estado, realiza de 21 a 23 de dezembro a edição de Natal do Festival Gastronômico Pancas - Sabores e Canções. O evento acontecerá no estádio Raul Honorato, no bairro Operário, e terá entrada gratuita.   
Além da variedade gastronômica, que contempla itens como hambúrguer, pizza, pastel, petiscos variados, massas e doces, o festival terá cerveja artesanal (cervejarias Três Torres e Moro), drinques (Drink Tropical), produtos da agroindústria e artesanato. 
Risoto de gorgonzola com geleia de jabuticaba, moqueca, palitinhos de queijo com geleia de goiabada, carne de sol com queijo coalho e costela de porco com barbecue estão entre os destaques do cardápio.

Pratos do festival

O evento começa nesta quinta (21), às 18h, e vai até sábado (23), com diversas apresentações musicais e uma ampla variedade de produtos feitos por empreendedores da região. A lista inclui desde queijos, pães e biscoitos até cafés especiais, chocolates e cachaças, passando por orquídeas e flores em geral. 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Quinta-feira (21/12)
  • 18h – Abertura da praça de alimentação
  • Palco Pancas:
  • 20h - Show com Júnior Ávila (música caipira)
Sexta-feira (22/12)
  • 18h – Abertura da praça de alimentação
  • Palco Pancas:
  • 20h - Show com Moisés e Fabiano (sertanejo e variadas)
  • 22h - Show com Igor Silverol
Sábado (23/12)
  • 18h – Abertura da praça de alimentação
  • Palco Pancas:
  • 20h - Show com Renato Sabaini (brasilidades)
  • 22h - Show com Leoni Dial e Banda (rock nacional/internacionais)
O festival Sabores & Canções estreia em Pancas após ganhar três edições em Colatina, realizadas nos anos de 2021, 2022 e 2023.
FESTIVAL PANCAS SABORES & CANÇÕES - EDIÇÃO DE NATAL 
Quando: de 21 a 23 de dezembro de 2023
Onde: estádio Raul Honorato, Bairro Operário, Pancas
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro e Prefeitura Municipal de Pancas, com apoio da Aderes, do Sebrae-ES e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento e das Mulheres.

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