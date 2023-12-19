Pancas recebe festival de gastronomia com shows musicais

Conhecido por seu festival de balonismo, o município de Pancas, no Noroeste do Estado, realiza de 21 a 23 de dezembro a edição de Natal do Festival Gastronômico Pancas - Sabores e Canções. O evento acontecerá no estádio Raul Honorato, no bairro Operário, e terá entrada gratuita.
Além da variedade gastronômica, que contempla itens como hambúrguer, pizza, pastel, petiscos variados, massas e doces, o festival terá cerveja artesanal (cervejarias Três Torres e Moro), drinques (Drink Tropical), produtos da agroindústria e artesanato.
Risoto de gorgonzola com geleia de jabuticaba, moqueca, palitinhos de queijo com geleia de goiabada, carne de sol com queijo coalho e costela de porco com barbecue estão entre os destaques do cardápio.
Pratos do festival
O evento começa nesta quinta (21), às 18h, e vai até sábado (23), com diversas apresentações musicais e uma ampla variedade de produtos feitos por empreendedores da região. A lista inclui desde queijos, pães e biscoitos até cafés especiais, chocolates e cachaças, passando por orquídeas e flores em geral.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Quinta-feira (21/12)
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- Palco Pancas:
- 20h - Show com Júnior Ávila (música caipira)
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- Palco Pancas:
- 20h - Show com Moisés e Fabiano (sertanejo e variadas)
- 22h - Show com Igor Silverol
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- Palco Pancas:
- 20h - Show com Renato Sabaini (brasilidades)
- 22h - Show com Leoni Dial e Banda (rock nacional/internacionais)
O festival Sabores & Canções estreia em Pancas após ganhar três edições em Colatina, realizadas nos anos de 2021, 2022 e 2023.
FESTIVAL PANCAS SABORES & CANÇÕES - EDIÇÃO DE NATAL
Quando: de 21 a 23 de dezembro de 2023
Onde: estádio Raul Honorato, Bairro Operário, Pancas
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro e Prefeitura Municipal de Pancas, com apoio da Aderes, do Sebrae-ES e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento e das Mulheres.
Quando: de 21 a 23 de dezembro de 2023
Onde: estádio Raul Honorato, Bairro Operário, Pancas
Entrada gratuita
Realização: Instituto Panela de Barro e Prefeitura Municipal de Pancas, com apoio da Aderes, do Sebrae-ES e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento e das Mulheres.