Paiol e Parada dos Amigos vencem o Roda de Boteco Colatina

Paiol e o Parada dos Amigos são os grandes vencedores do Roda de Boteco Colatina 2023. Os bares foram premiados, respectivamente, nas categorias Melhor Boteco e Melhor Bar. O garçom Jaime Ferreira, do Bar do Gerumim, ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Atendimento.
O festival foi realizado na cidade entre os dias 7 de outubro a 5 de novembro e contou com 21 bares e botecos na disputa. Cada endereço foi representado por um petisco e avaliado pelos consumidores por meio de votação.
O resultado foi anunciado na noite do último sábado (11/11), durante a festa de encerramento do Roda de Boteco Colatina, o Botecão, que reuniu todos os botecos na Área Verde da Avenida Beira-Rio e contou com show musicais, entre eles o do cantor Thiaguinho.
MELHOR BOTECO
O Paiol conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Boteco com seu Cupinzeiro no Paiol: cupim preparado na cerveja preta e servido com chips de jiló, farofa de limão e vinagrete de pimenta biquinho.
A segunda posição ficou com o Bar do Geraldinho, que criou um espetinho de jiló recheado com calabresa e bacon, e a terceira com o Bar do Cleto, com a Ponta de Peito do Chef (peito bovino com purê de batata).
MELHOR BAR
Na categoria “Melhor Bar”, o campeão foi o Parada dos Amigos, representado pelo petisco Cuscuz com Costela, inspirado em uma comida típica do Nordeste.
O segundo colocado foi o Aruna Gastro Lounge, que participou com o prato Flor de Mandacaru (cupim ao vinho com aipim e abacaxi). O Bar do Loro ficou em terceiro, representado pelo Kibistela (quibe recheado com costela bovina).
RESULTADO DO RODA DE BOTECO COLATINA 2023
MELHOR BOTECO
- 1º lugar - Paiol, com o petisco Cupinzeiro no Paiol
- 2º lugar - Bar do Geraldinho, com o petisco Arte no Palito
- 3º lugar - Bar do Cleto, com o petisco Ponta de Peito do Chef
MELHOR BAR
- 1º lugar - Parada dos Amigos, com o petisco Cuscuz na Costela
- 2º lugar - Aruna Gastro Lounge, com o petisco Flor de Mandacaru
- 3º lugar - Bar do Loro, com o petisco Kibistela
MELHOR ATENDIMENTO
- 1º lugar - Jaime, do Bar do Gerumim
- 2º lugar - Euzebio, do Bar do Euzebio
- 3º lugar - Hiandra, do Parada dos Amigos