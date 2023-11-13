Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Festival

Paiol e Parada dos Amigos vencem o Roda de Boteco Colatina

O garçom Jaime Ferreira, do Bar do Gerumim, ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Atendimento. Resultado foi anunciado no último sábado (11), durante o Botecão
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 12:18

O garçom Jaime Ferreira (à dir.), do Bar do Gerumim, venceu em Melhor Atendimento  Crédito: Olho Gordo
Paiol e o Parada dos Amigos são os grandes vencedores do Roda de Boteco Colatina 2023. Os bares foram premiados, respectivamente, nas categorias Melhor Boteco e Melhor Bar. O garçom Jaime Ferreira, do Bar do Gerumim, ficou em primeiro lugar na categoria Melhor Atendimento.
O festival foi realizado na cidade entre os dias 7 de outubro a 5 de novembro e contou com 21 bares e botecos na disputa. Cada endereço foi representado por um petisco e avaliado pelos consumidores por meio de votação. 
O resultado foi anunciado na noite do último sábado (11/11), durante a festa de encerramento do Roda de Boteco Colatina, o Botecão, que reuniu todos os botecos na Área Verde da Avenida Beira-Rio e contou com show musicais, entre eles o do cantor Thiaguinho.

MELHOR BOTECO

O Paiol conquistou o primeiro lugar na categoria Melhor Boteco com seu Cupinzeiro no Paiol: cupim preparado na cerveja preta e servido com chips de jiló, farofa de limão e vinagrete de pimenta biquinho.
Petisco do Paiol para o Roda de Boteco Colatina 2023 Crédito: Olho Gordo
A segunda posição ficou com o Bar do Geraldinho, que criou um espetinho de jiló recheado com calabresa e bacon, e a terceira com o Bar do Cleto, com a Ponta de Peito do Chef (peito bovino com purê de batata).
Emanoel Gomes e Eny Estaco, proprietários do Paiol Crédito: Olho Gordo

MELHOR BAR

Na categoria “Melhor Bar”, o campeão foi o Parada dos Amigos, representado pelo petisco Cuscuz com Costela, inspirado em uma comida típica do Nordeste.
Cuscuz com costela do Parada dos Amigos, eleito melhor bar Crédito: Olho Gordo
O segundo colocado foi o Aruna Gastro Lounge, que participou com o prato Flor de Mandacaru (cupim ao vinho com aipim e abacaxi). O Bar do Loro ficou em terceiro, representado pelo Kibistela (quibe recheado com costela bovina).
Hiandra Garcia representou o Parada dos Amigos na premiação Crédito: Olho Gordo

RESULTADO DO RODA DE BOTECO COLATINA 2023

MELHOR BOTECO 
  • 1º lugar - Paiol, com o petisco Cupinzeiro no Paiol
  • 2º lugar - Bar do Geraldinho, com o petisco Arte no Palito
  • 3º lugar - Bar do Cleto, com o petisco Ponta de Peito do Chef
MELHOR BAR 
  • 1º lugar - Parada dos Amigos, com o petisco Cuscuz na Costela
  • 2º lugar - Aruna Gastro Lounge, com o petisco Flor de Mandacaru
  • 3º lugar - Bar do Loro, com o petisco Kibistela
MELHOR ATENDIMENTO 
  • 1º lugar - Jaime, do Bar do Gerumim
  • 2º lugar - Euzebio, do Bar do Euzebio
  • 3º lugar - Hiandra, do Parada dos Amigos

Veja Também

Franquia de restaurante com prato único abre delivery no ES

Gosta de tiramisù? Veja onde comer o doce e suas versões no ES

4 receitas com grão-de-bico para aumentar ganho de massa muscular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Gastronomia Roda de Boteco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres
Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados