Macarrão gratinado de Natal leva frango defumado e muito queijo

Ainda não decidiu quais pratos servir na ceia de Natal? Se ainda falta uma massa cremosa no seu cardápio, fique de olho no passo a passo desta receita: penne gratinado com frango defumado, legumes e bastante queijo.
Deu água na boca? Então aqueça o forno e prepare essa gostosura, que rende seis porções e leva em média 40 minutos para ficar pronta. Ela é também uma boa dica para o almoço do dia 25.
MACARRÃO GRATINADO DE NATAL
INGREDIENTES:
- 1 pacote (500 g) de macarrão do tipo penne grano duro
- 1 pacote (100 g) de queijo ralado
- 1 brócolis cortado (flores pequenas)
- 2 cenouras raladas
- 2 xícaras (chá) de peito de frango defumado desfiado
- 1 tomate picado
- 1 cebola ralada
- 1 xícara (chá) de passas escuras
- 1 copo de requeijão cremoso
- 2 xícaras (chá/cheias/250 g) de queijo muçarela ralado
- 1 xícara (chá) de cheiro verde picado
- 1 litro de molho branco
- 1 xícara (150g) de nozes trituradas
- 1 colher (chá) de sal
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100 g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem.
- Escorra a massa, volte para a mesma panela e misture com a muçarela, o cheiro-verde, os brócolis, o tomate, a cebola, a cenoura, as passas, o frango desfiado e metade das nozes. Tempere com sal.
- Unte um refratário e disponha o macarrão temperado.
- Por cima dele, acrescente o molho branco e as colheradas de requeijão.
- Polvilhe o restante das nozes e o queijo ralado.
- Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva quente.
