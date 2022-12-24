Água na boca

Macarrão gratinado de Natal leva frango defumado e muito queijo

A receita é fácil de fazer e combina tanto com os quitutes da ceia como com pratos do tradicional almoço de 25 de dezembro
Evelize Calmon

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 02:00

Macarrão gratinado de Natal: cremoso e irresistível  Crédito: Renata/Divulgação
Ainda não decidiu quais pratos servir na ceia de Natal? Se ainda falta uma massa cremosa no seu cardápio, fique de olho no passo a passo desta receita: penne gratinado com frango defumado, legumes e bastante queijo. 
Deu água na boca? Então aqueça o forno e prepare essa gostosura, que rende seis porções e leva em média 40 minutos para ficar pronta. Ela é também uma boa dica para o almoço do dia 25. 

MACARRÃO GRATINADO DE NATAL

INGREDIENTES: 
  • 1 pacote (500 g) de macarrão do tipo penne grano duro 
  • 1 pacote (100 g) de queijo ralado
  • 1 brócolis cortado (flores pequenas)
  • 2 cenouras raladas
  • 2 xícaras (chá) de peito de frango defumado desfiado
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola ralada
  • 1 xícara (chá) de passas escuras
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 2 xícaras (chá/cheias/250 g) de queijo muçarela ralado
  • 1 xícara (chá) de cheiro verde picado
  • 1 litro de molho branco
  • 1 xícara (150g) de nozes trituradas
  • 1 colher (chá) de sal
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100 g de macarrão e cozinhe conforme as instruções da embalagem.
  2. Escorra a massa, volte para a mesma panela e misture com a muçarela, o cheiro-verde, os brócolis, o tomate, a cebola, a cenoura, as passas, o frango desfiado e metade das nozes. Tempere com sal.
  3. Unte um refratário e disponha o macarrão temperado.
  4. Por cima dele, acrescente o molho branco e as colheradas de requeijão.
  5. Polvilhe o restante das nozes e o queijo ralado.
  6. Leve para assar em forno preaquecido a 200°C por 30 minutos ou até dourar. Sirva quente.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.  

