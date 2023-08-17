Hamburgueria famosa de Vila Velha renova menu e chega a Vitória

Cardápio ganhou novas entradas fixas Crédito: Vitor Jubini

GolBurger & Cozinha completou 12 anos no dia 28 de julho. Campeão na categoria Hambúrguer do Prêmio HZ Gastrô 2023 e lugar de referência na gastronomia de Vila Velha, ocompletou 12 anos no dia 28 de julho.

Fez aniversário em grande estilo, com cardápio novo e a abertura de sua aguardada unidade em Vitória.

O GolBurguer da Capital começou a funcionar em soft opening (pré-abertura para teste) em 2/08, em um cantinho charmoso da Praia do Canto, colado na Pedra do Cruzeiro.

No projeto da arquiteta Amanda Leão (@studio.quatrocinco), o belo paisagismo da encosta dialoga com o estilo descolado da hamburgueria, que traz em destaque ilustrações da designer Amanda Lobos (@maisdeumlobo).

Restaurante tem salão climatizado, varanda externa e deque com teto retrátil Crédito: Vitor Jubini

No menu fixo (que é igual nas duas casas), o chef e sócio Luiz Felipe Torezani incluiu novas entradas, sanduíches, grelhados, saladas e sobremesas.

Um dos destaques é o Frango Lambrecado: tiras de peito de frango empanadas com cereal matinal Corn Flakes e besuntadas com mel de pimenta, acompanhadas por coleslaw (R$ 42,90).

Outra novidade é o pastel (ou seria empanada frita?) de carne servido com vinagrete e aprovadíssimo pela reportagem (R$ 21,90, com quatro unidades).

Hit entre os sandubas do Gol, o Kanté virou mini em uma entrada ideal para quem ama hambúrguer mas também quer provar outros pratos. Os hamburguinhos vêm com carne de 100g, emmenthal, molho de carne e maionese de trufa (R$ 59,90 a dupla).

GolBurger & Cozinha Vitória

A coquetelaria segue em alto nível e traz boas pedidas com e sem álcool. Entre os mais requisitados está o Bicicleta, de gim seco com manga e pimenta rosa, grenadine, suco de limão siciliano e orange bitter Angostura (R$ 32,90). Para os motoristas da rodada, uma dica é o Na Gaveta - hortelã fresca, soda de maracujá e ginger ale artesanal (R$ 21,90).

Aberto de terça a domingo, das 18h às 23h, o Golburger de Vitória também funcionará para almoço (a previsão é outubro). Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall. Mais informações: @golburger.

DEGUSTAÇÃO SENSORIAL EM VITÓRIA

Após curta temporada em São Paulo, o projeto capixaba Comer é Arte, que reúne gastronomia e artes cênicas em uma degustação sensorial, retorna a Vitória para novas apresentações.

Em cartaz na Capital até 3 de setembro, a experiência é realizada às 13h e às 19h, sempre aos sábados e domingos, no Clã Arte Studio (Rua Barão de Monjardim, 341, Centro, Vitória). Cada sessão dura 60 minutos e comporta 12 pessoas.

O menu, cujo serviço é intercalado por manifestações artísticas e provocações, é 100% vegetal e inclui: água; chá; salada tropical de folhas frescas, flores e molho agridoce com melado de cana; biscoito de polvilho com óleo de urucum e gergelim; moqueca de legumes com farofa de maracujá; baião de dois cogumelos; e broa de fubá com calda de goiabada e cachaça.

Comer é Arte: degustação sensorial acontece no Centro de Vitória Crédito: Olivier Schochlin

O ingresso custa R$ 115 (individual, com menu incluso) e está à venda pelo site Sympla ( clique aqui para comprar ). Mais informações: www.macunaimacafe.com.br e @macunaima.cafe (Instagram).

NOVO PRATO COM PREÇO PROMOCIONAL

Os restaurantes Coco Bambu em Vitória e Vila Velha estão com um novo prato no cardápio. É o Espaguete Coco Bambu, em que a massa é envolvida por creme com ervilhas e presunto, molho branco, muçarela e parmesão.

“Usamos o molho base do Camarão Internacional, que é referência aqui no Coco Bambu”, revela Caio Adrião, sócio nas unidades capixabas da rede. Quanto: R$ 109,90 (valor promocional até 31/08, para duas pessoas). Mais informações: www.cocobambu.com.br.

Espaguete Coco Bambu tem como base o molho do Camarão Internacional Crédito: Coco Bambu/Divulgação

Festival com vinho e música nas montanhas Nos dias 25 e 26 de agosto o estacionamento do Sesc Domingos Martins vai receber a primeira edição do Sesc Wine Music. O evento terá, além da variedade de vinhos à venda, shows musicais com atrações capixabas, cervejas artesanais e praça gastronômica com comida típica das montanhas. Na sexta (25), as apresentações ficam por conta do grupo Finest Hour Jazz e de Alexandre Borges Quinteto. No sábado (26) será a vez de Roger Bezerra, Saulo Simonassi e Marcelo Ribeiro subirem ao palco. O ingresso custa R$ 75 por dia (para hóspedes do Sesc Domingos Martins já está incluso na diária), à venda pelo site LeBillet.